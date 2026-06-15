Archivo - Calle Costillares en la Feria de Abril, desde donde está prevista la ampliación del real, en foto de archivo - ROCÍO RUZ // EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este lunes, 15 de junio, que el alcalde, José Luis Sanz (PP), "siga acumulando anuncios, retrasos y excusas" para "sostener" una ampliación de la Feria "sobre la que su propio Gobierno ya no ofrece ninguna certeza y que ha recibido serios reparos de la Intervención municipal".

"Sanz lleva dos años intentando mantener una ficción. No tiene los terrenos, desconoce cuánto costará realmente la operación, no ha garantizado la financiación y tampoco puede comprometer una fecha de inicio. Ahora, además, sabemos que la Intervención cuestiona tanto el expediente como el modelo de concesión", advierte Muñoz en un comunicado.

En opinión del PSOE, las últimas explicaciones del delegado de Urbanismo "han terminado de desmontar el relato del alcalde". El Gobierno local "reconoce ahora que el proyecto no es sencillo", que las cifras conocidas "proceden del promotor privado y no son definitivas", que la cesión de los terrenos "no depende del Ayuntamiento" y que "no puede asegurar que las obras comiencen en 2027".

"Sanz no está gestionando la ampliación de la Feria. Está intentando ganar tiempo para no reconocer que el proyecto, tal y como lo ha planteado, no tiene futuro", ha afirmado el portavoz socialista. "La propia Intervención ha puesto objeciones de calado a la tramitación y al modelo económico elegido por el equipo de gobierno. No hablamos de un expediente pendiente de pequeños detalles, sino de una tramitación incompleta y llena de incógnitas", ha añadido al respecto.

A juicio de Muñoz, el modelo está pensado para que las constructoras cobren un canon municipal durante 28 años, "mientras el Ayuntamiento soporta prácticamente todo el riesgo. La Intervención advierte de que puede tratarse, en realidad, de una operación financiera de pago aplazado: una deuda que los sevillanos seguirían pagando hasta 2054", ha explicado.

DE 48,6 A 99,3 MILLONES

El portavoz socialista ha llamado la atención sobre la distancia entre los 48,6 millones de inversión previstos y los 99,3 millones que el Ayuntamiento acabaría comprometiendo mediante el pago de los cánones. La Intervención considera, además, que los márgenes brutos de explotación calculados para las empresas son "desproporcionados" en comparación con los habituales del sector.

"No es solo el PSOE quien advierte de que este modelo es caro y desequilibrado. Lo dice la propia Intervención: los beneficios previstos para las constructoras son desproporcionados. Sanz quiere comprometer durante casi tres décadas el dinero de los sevillanos para asegurar un negocio privado extraordinariamente rentable", ha señalado.

Asimismo, Muñoz ha criticado que Urbanismo "intente restar importancia a estas cifras" con el argumento de que 'proceden de la propuesta empresarial y todavía no son definitivas'. "Eso no tranquiliza a nadie, sino todo lo contrario. Si el coste no está cerrado, Sanz no debería haber anunciado cantidades y fechas como si todo estuviera resuelto. Y si la primera propuesta ya se acerca a los 100 millones, el alcalde debe explicar cuánto está dispuesto a pagar y qué límite piensa poner a la rentabilidad de las empresas", ha reclamado.

El portavoz del PSOE también ha recordado que la Intervención alerta del impacto que la operación podría tener en las cuentas municipales. "Sanz está jugando con el futuro financiero de Sevilla para mantener un proyecto cuyo coste ni siquiera es capaz de concretar", ha afirmado.

RIESGO DE RECLAMACIONES MILLONARIAS

La Intervención advierte igualmente del riesgo de licitar la concesión cuando todavía no se ha formalizado la cesión gratuita de las parcelas pertenecientes al Estado y a la Autoridad Portuaria. "Sanz quiere adjudicar un contrato de casi 30 años sobre unos terrenos que aún no son del Ayuntamiento. Si la situación jurídica de las parcelas no queda bien resuelta, Sevilla podría enfrentarse a reclamaciones millonarias por incumplimiento", ha aegurado Muñoz.

El portavoz socialista ha criticado, además, que el alcalde haya tratado de responsabilizar al Gobierno de España de los retrasos cuando el Ayuntamiento no solicitó formalmente la cesión de los terrenos hasta febrero de 2026. "Ha perdido dos años, ha anunciado obras sin disponer del suelo y ahora quiere presentar su falta de previsión como un problema de otras administraciones".

El portavoz socialista ha exigido al alcalde que "deje a un lado la propaganda" y haga público un "expediente completo", con el coste total de la operación, los cánones anuales, la rentabilidad prevista para las empresas, el impacto sobre el déficit, la situación jurídica de los terrenos, los informes pendientes y un calendario realista.

"El SOE defiende la ampliación y está dispuesto a respaldar las modificaciones presupuestarias necesarias para ejecutarla mediante inversión pública. La cuestión es si se protege el interés general o si se garantizan márgenes desproporcionados a tres constructoras", ha concluido Antonio Muñoz.