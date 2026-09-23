La SGAE cobrará un 7% de los contratos a las bandas por la música procesional y prevé aplicarlo en la Semana Santa 2027

Archivo - La Agrupación Musical de La Redención, tras el paso de misterio de la hermandad de Bellavista en imagen de archivo. - AM La Redención - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado a Europa Press que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.

Chaves ha explicado que la tarifa fue aprobada en la última junta directiva de la SGAE y que se calculará sobre la cantidad que la entidad organizadora abone a la formación musical.

Además, el responsable de la SGAE ha aclarado que la obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo. Puede tratarse de una hermandad, pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.

"La banda es un ejecutante", ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.

Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.

En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro, con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores.

"Lo interesante de esto es que protege a los autores y compositores, porque si nos limitamos solamente a tocar a aquellos que están libres de derechos, no estamos dándole cabida a los nuevos autores jóvenes que están componiendo", ha asegurado.

Según ha relatado, tras ese proceso la SGAE ha incorporado la nueva tarifa a su libro oficial. Ahora, la entidad trabaja en explicar cómo se aplicará y en establecer la colaboración necesaria con hermandades, bandas, ayuntamientos y otros organizadores para conocer qué composiciones se interpretan y poder repartir los derechos entre sus autores.

Chaves ha afirmado que ya están manteniendo contactos con distintos consejos de hermandades y con otros colectivos afectados. La SGAE desarrolla, además, encuentros divulgativos en distintos puntos de España para informar sobre la medida, que tendrá alcance nacional.

Preguntado por si el porcentaje aprobado admite modificaciones o si se contemplarán condiciones específicas para las hermandades con menos recursos, el director territorial ha señalado que esas situaciones deberán estudiarse durante las conversaciones. Ha explicado que existen ajustes en otras tarifas de la entidad, aunque ha insistido en que, en este caso, el punto de partida es el 7%.

Sobre la situación de las formaciones musicales que no emiten facturas o no tienen regularizada su actividad, Chaves ha precisado que la SGAE no les impone por esta tarifa una nueva obligación administrativa. Ha reconocido, no obstante, que su aplicación puede poner de manifiesto la situación en la que opera alguna banda, mientras que otras ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

SIN FECHA PARA EL PRIMER COBRO

Aunque la tarifa está aprobada, Chaves ha diferenciado ese hecho de su puesta en práctica generalizada. Según ha explicado, la entidad se encuentra ahora en una fase de "pedagogía", reuniones y diálogo, por lo que el cobro se implantará de forma paulatina y "no de la noche a la mañana".

Así, pese a que la previsión de la SGAE es aplicar la tarifa durante la Semana Santa de 2027, su director territorial ha confirmado que aún no se sabe cuándo se reclamará el primer pago. También ha evitado concretar si se exigirá ya en las procesiones extraordinarias que puedan celebrarse antes de esa fecha, al señalar que la implantación requiere trabajar previamente con las entidades afectadas.