Archivo - La Agrupación Musical de San Benito acompaña al misterio de la Hermandad de la Paz cada Domingo de Ramos, en foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y representantes de los consejos, federaciones y agrupaciones de hermandades y cofradías de Andalucía han mantenido este viernes en Sevilla su primera reunión oficial para abordar la gestión de los derechos de autor de la música sacra procesional. Celebrada en la sede de SGAE, ha permitido profundizar en el conocimiento de los procedimientos relacionados con los citados derechos.

El encuentro, que se ha desarrollado en un clima de entendimiento, supone un "primer acercamiento formal" entre ambas partes, "desde el respeto a sus distintas responsabilidades y sensibilidades", en torno a una manifestación artística "profundamente arraigada en la identidad cultural de Andalucía", tal como destaca la Sociedad en un comunicado.

La SGAE ha destacado la importancia de reconocer el trabajo creativo de los compositores de marchas procesionales, "cuyas obras enriquecen un patrimonio musical que se transmite de generación en generación y continúa creciendo con nuevas creaciones".

Asimismo, para el director de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, José Lucas Chaves, es "fundamental" el papel cultural de las distintas hermandades y agrupaciones cofrades en la difusión y promoción de los autores procesionales, siendo SGAE y hermandades un "binomio esencial" para el desarrollo de la obra de este colectivo. Otro de los asuntos abordados ha sido la aplicación de las tarifas por la utilización de obras musicales protegidas durante las procesiones. Los representantes de la SGAE han explicado su funcionamiento y fundamento legal, mientras que los responsables de las instituciones cofrades han trasladado sus consideraciones sobre las particularidades de estas celebraciones.

Como entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sin ánimo de lucro, la SGAE tiene la misión de cuidar y proteger los derechos de los autores de su repertorio, contribuyendo a que reciban la remuneración que les corresponde por la utilización de sus obras, remarca en el comunicado.

La defensa de estos creadores es también uno de los objetivos de la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (Musapro), constituida en 2025 y que reúne a más de 125 compositores, herederos y estudiosos. En enero organizó en Sevilla el primer Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, en el que se abordaron, entre otros asuntos, el reconocimiento de los compositores y sus derechos.

Durante la reunión, la SGAE ha recordado que la interpretación pública de obras protegidas pertenecientes al repertorio que gestiona "requiere la correspondiente autorización, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual". Esta cuestión afecta a las procesiones de Semana Santa, estaciones de penitencia, procesiones de gloria y otros actos de naturaleza similar en los que se utilicen dichas obras.

VÍA DE DIÁLOGO PARA EL FUTURO

El encuentro ha puesto de manifiesto la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación para profundizar en el conocimiento de los derechos de autor y de los procedimientos aplicables a la música procesional.

Este contacto da continuidad a la reunión que SGAE mantuvo en octubre con la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) y Musapro, también centrada en los derechos de los compositores de música sacra procesional.

Por parte de SGAE han asistido al encuentro Juan Carlos Fasero, director de la Red Territorial; Javier Ribó, coordinador de la Dirección de Comunicación Pública y Red Territorial; José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla; Amparo Arenas, coordinadora de Servicios Jurídicos de Andalucía; y los delegados territoriales Manuel Redondo y Juan Carlos Velasco.

En representación de las instituciones cofrades han participado José Roda, del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, junto al asesor Fermín Vázquez; José Carlos Garín, de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y su asesor Francisco Muñoz; Juan Carlos Jurado, del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz; Armando Javier Ortiz, de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada; José Rafael Soto, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería; Antonio González, del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, y Froilán Solís, de la Unión de Hermandades de Jerez.