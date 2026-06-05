La 'Shopping Night' convierte el centro de Córdoba en un gran escaparate comercial, social y de ocio

Archivo - Varios dependientes colocan ropa en una tienda. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de Córdoba se ha convertido en la noche de este viernes en el principal punto de encuentro comercial, social y de ocio de la ciudad con la celebración de la XIII edición de la 'Shopping Night', una iniciativa impulsada por Centro Córdoba, con la colaboración de Comercio Córdoba y el apoyo del Ayuntamiento de la capital.

Según ha indicado la organización en una nota, bajo el lema 'Que el ritmo no pare', más de 350 establecimientos comerciales abren sus puertas en horario especial para ofrecer promociones, descuentos, actividades y una experiencia única de compra en las principales calles del centro de Córdoba.

La 'Shopping Night' se ha consolidado como uno de los eventos de dinamización comercial más relevantes de España, congregando cada año a miles de cordobeses y visitantes que disfrutan de una noche en la que el comercio local se convierte en protagonista absoluto de la vida de la ciudad. La programación incluye actuaciones musicales en la Plaza de las Tendillas con el grupo Trueno Azul y el popular DJ Fernandisco, además de animación itinerante, pasacalles y numerosas actividades organizadas por los propios establecimientos participantes.

El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha destacado que esta edición vuelve a ser "una demostración de la fortaleza del comercio de cercanía". Ha añadido que esta 'Shopping Night' "es la mejor prueba de que el comercio local sigue muy vivo, que continúa innovando y con capacidad de generar experiencias que ningún otro formato comercial puede ofrecer".

También ha apuntado que el centro de la capital volverá a demostrar que es un espacio "lleno de vida, actividad económica y convivencia", pues el objetivo es que "miles de personas disfruten de una noche especial y que sigan apostando por los comercios durante todo el año".

Blasco ha agradecido, además, el compromiso de los establecimientos participantes y el respaldo institucional recibido para la organización de una cita que ya forma parte del calendario de la ciudad.

Por su parte, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha destacado la dimensión económica y social del evento y ha asegurado que "la 'Shopping Night' es mucho más que una noche de compras. Es una demostración del papel que desempeña el comercio en la construcción de la ciudad. Detrás de cada escaparate abierto hay empleo, inversión, emprendimiento, cercanía y compromiso con Córdoba".

Para Bados, esta iniciativa "representa perfectamente lo que significa el comercio de cercanía: generar actividad económica, atraer visitantes, dinamizar nuestras calles y contribuir a que nuestros centros urbanos estén llenos de vida". Ha destacado, igualmente, la colaboración entre las asociaciones comerciales y las administraciones públicas.

APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL

En este sentido, el presidente de Comercio Córdoba ha reseñado su agradecimiento al Ayuntamiento de Córdoba, "que durante los últimos años ha demostrado una firme apuesta por el comercio local a través de actuaciones de dinamización, campañas de sensibilización, formación, transformación digital y apoyo a los centros comerciales abiertos. La Shopping Night es también el resultado de esa colaboración público-privada que tan buenos resultados está ofreciendo para el comercio cordobés", ha sentenciado.

La organización espera una importante afluencia de público durante toda la jornada, reforzando así el papel del centro de Córdoba como uno de los principales espacios comerciales, turísticos y de convivencia de la ciudad. Por ello, Centro Córdoba y Comercio Córdoba animan a todos la ciudadanía a disfrutar de una noche única en apoyo del comercio local.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que "fiel a su cita de cada año, llega esta 13ª edición de la 'Shopping Night' a las calles del centro de Córdoba". Se trata de "una iniciativa totalmente consolidada en el calendario de eventos, que sigue sumando y creciendo en participantes, colaboradores y, por supuesto, atrayendo a cordobeses y visitantes que saben que cada año tienen una cita con esta noche de compras en la que se pone de manifiesto la importancia y el protagonismo de nuestro comercio de cercanía".

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, ha afirmado el alcalde, están "muy orgullosos de formar parte y colaborar con una iniciativa de ciudad que está más que consolidada en el calendario gracias al impulso y el trabajo constante de Comercio Córdoba y de todas las personas que hacen posible que este evento, año tras año, sea un éxito de participación y convivencia".