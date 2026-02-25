Sierra Nevada acelera la sustitución de la pilona dañada en el telesilla Laguna durante el temporal

Sierra Nevada acelera la sustitución de la pilona dañada en el telesilla Laguna - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional del transporte por cable Doppelmayr ha iniciado ya la construcción de una pilona para sustituir la torre 23 del telesilla Laguna de Sierra Nevada, que colapsó por los efectos continuados de lluvia engelante y vientos huracanados en la sucesión de temporales que azotaron la estación de manera continuada en los primeros 20 días de febrero.

Entre tanto, la estación ha diseñado junto al fabricante un plan de actuación para 'puentear' la torre dañada y que el telesilla pueda funcionar como remonte de evacuación, lo que permitirá abrir al esquí la zona de la Laguna, con acceso por telesquí Zayas, entrada en la zona por el Collado Alto y salida por el telesilla Dílar.

El departamento de Remontes de Cetursa Sierra Nevada se encuentra estos días desenterrando el cable tractor y recolocándolo en las torres en las que descarriló.

Posteriormente, se revisarán los elementos mecánicos de la línea del telesilla Laguna, se certificará el estado del cable y se realizará una prueba de carga.

Así, el telesilla Laguna, con una pilona menos, podrá actuar como remonte de evacuación en caso de que el otro telesilla de la zona Laguna, el Dílar, se averíe.

Los cálculos de tensión del cable indican que el telesilla Laguna sólo podrá funcionar en esas circunstancias con un 25 por ciento de los vehículos (sillas).

Con este plan de trabajo, la zona podría estar abierta al público en dos o tres semanas. Mientras, los técnicos de la estación comienzan este jueves a desmontar la torre 23.

Ha resultado especialmente complicado trabajar la zona en condiciones de seguridad, ya que los ganchos de los cabrestantes para las máquinas pisapistas estaban enterrados bajo cuatro metros de nieve y hielo.

El fabricante estima que la nueva pilona llegará a Sierra Nevada en la semana del 16 al 20 de marzo. La nueva torre deberá ser instalada en dos secciones para facilitar su transporte en helicóptero, tras lo cual será 'cosida' con una cinta de tornillería.

El helicóptero será necesario también para instalar la cruceta y los balancines del remonte. Cetursa Sierra Nevada espera que el telesilla Laguna vuelva a funcionar, si las condiciones meteorológicas son favorables, durante el mes de abril.