Sierra Nevada (Granada) amplía este sábado su horario tras el retraso de su apertura por trabajos de acondicionamiento

Archivo - Zona de la Laguna de las Yeguas en Sierra Nevada (imagen de archivo). - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha anunciado que ampliará los horarios de sus pistas y remontes durante este sábado, 31 de enero, debido al retraso de apertura del recinto invernal por los trabajos de acondicionamiento llevados a cabo durante la mañana.

Así lo ha comunicado Cetursa, entidad que coordina la estación, en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, donde ha detallado que durante esta mañana se han llevado a cabo trabajos de desbloqueo de hielo en los remontes, sustitución de poleas y del sistema de seguridad.

Por ello, se ha establecido como horarios que la telecabina Al-Andalus funcionará ininterrumpidamente hasta 21,00 horas; y las telesillas Emile Allais hasta 18,00 horas y Veleta hasta 17,45 horas. Asimismo, ha indicado que las actividades Mirlo Blanco y Trineo Mirlo y pista de hielo están abiertos al público y que se podrá realizar esquí nocturno en la pista de El Río, ya que quedará iluminada de 19,00 horas a 21,30 horas.

No obstante, Cetursa ha señalado que queda suspendida este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) la venta de tiques de telecabina para peatones, además que no se puede esquiar fuera de pistas balizadas por un riesgo considerable de avalancha y no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.