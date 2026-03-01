Sierra Nevada (Granada) reabre este lunes tras una avería en el suministro eléctrico que ha obligado su cierre

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada. A 09 de enero de 2026, en Monachil, (Granada, Andalucía). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha comunicado que reabrirá sus puertas este próximo lunes, 2 de marzo, tras haber permanecido cerrada durante la jornada de este domingo debido a una avería en el suministro eléctrico de alta tensión que alimenta a los remontes.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, ha informado que tras la interrupción del suministro eléctrico, el recinto tiene previsto su reanudar su apertura con normalidad. Aún se desconoce el origen del corte eléctrico que ha afectado al funcionamiento de los remontes.

Por ello, se ha llevado a cabo la evacuación de la línea de los medios mecánicos con los motores auxiliares, así como de los peatones y esquiadores de nivel bajo que se encontraban en los remontes. Todos ellos han sido evacuados a la terraza de Borreguilles para poder gestionar su descenso a Pradollano.

Bajo este contexto, Cetursa ha precisado que se procederá a la devolución del forfait de este domingo según el canal de compra. Por un lado, habrá devolución autonómica en la cuenta de Sierra Nevada club para el forfait online. Otra alternativa es la devolución por formulario web o en taquillas para las compras presenciales.

En cuanto a la jornada del lunes, la entidad ha recomendado el uso del telesilla Parador para movilidad urbana, el cual estará abierto en su horario habitual de 8,30 a 17,30 horas. También ha recomendado el acceso a pistas por telesillas Virgen de las Nieves o descenso esquiando desde la parte media/alta de la urbanización por pistas bulevares para acceso a telecabinas. En cuanto al nivel experto, ha señalado que no se debe esquiar fuera de pistas balizadas por el riesgo moderado de avalancha, y que no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.