Sierra Nevada inaugura este sábado la temporada invernal 2026/27 con la apertura turística de la estación, con actividades en nieve para no esquiadores del área del Mirlo Blanco (Pradollano), y una zona en Borreguiles con toboganes de nieve. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada inaugura este sábado la temporada invernal 2026/27 con la apertura turística de la estación, con actividades en nieve para no esquiadores del área del Mirlo Blanco (Pradollano), tanto los toboganes de nieve como el trineo Mirlo, y una zona recreativa en Borreguiles, a 2.700 metros de altitud, con toboganes de nieve.

Y es que el sistema de nieve de la estación concentra su producción precisamente en Borreguiles "para la inminente preparación de superficie esquiable", según señalan.

Así lo ha dado a conocer la estación granadina en un comunicado en el que también señala que pondrá en marcha el telecabina Al-Andalus y una alfombra mecánica en Borreguiles vinculada a las actividades de trineo y roscos neumáticos.

Asimismo, en la zona de Borreguiles se abrirán dos puntos de restauración: Central Grill, dentro del edificio Borreguiles y Central Bar, en le exterior de ese mismo edificio.

Además, el centro de atención al usuario, la agencia de viajes y la tienda de la estación superior del telecabina Al-Andalus estarán operativos a partir de este sábado. Y los alquileres de Pradollano y Borreguiles abrirán, también, para contratación de taquillas guarda esquís de temporada.

Desde la estación también apuntan que los horarios de apertura de remontes, actividades y servicios serán puntualmente informados a través del parte de nieve de la web de Sierra Nevada.

EMPRESARIOS PIDEN "NO CONFUNDIR EL DESTINO"

De otra parte, los empresarios de Sierra Nevada han pedido "no confundir el destino" para que el ocio recreativo "no colapse" la estación de esquí granadina durante la temporada que precisamente comienza este sábado en el emplazamiento de montaña.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de los empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, en una entrevista con Europa Press después de que Cetursa, la empresa que gestiona la estación, ya viniera señalando desde principios de semana que, con independencia de la situación de nieve, "la temporada turística" comienza este sábado.

"Hacer una primera llamada directamente al ocio recreativo en vez de al esquiador puede confundir al destino, como ya nos ha pasado en la temporada anterior, en la que el ocio recreativo colapsa la estación de esquí ante una llamada en un espacio en el que convivir se hace muy complejo si no está bien repartido el escenario para cada uno de los clientes, que son diferentes", ha expuesto.

Vázquez ha señalado al hecho de que Sierra Nevada aglutina a muchos turistas pero, ha insistido en "identificar perfectamente" al cliente que acude a esquiar y el que va "a ver la nieve". Y respecto de este último ha dicho que cuando se hace un llamamiento al ocio turístico para arrancar la temporada, "estamos ya despertando a ese cliente, pero es muy importante organizarlo para no tener problemas".

"Nosotros consideramos que la estación de esquí tiene que tener el foco principalmente puesto en el esquiador y entendemos que lo ideal sería abrir para el esquiador", zanja al respecto.

El representante de los empresarios de Sierra Nevada ha llamado a que entre todos los distintos agentes implicados en el emplazamiento de montaña "se maneje bien el escenario para ser lo más eficientes posible y mantener puestos de empleo" para generar riqueza en el entorno.