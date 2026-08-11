Sierra Nevada se prepara para la observación del eclipse con el telecabina de Borreguiles abierto

Archivo - Sierra Nevada se prepara para la observación del eclipse con el telecabinas de Borreguiles abierto - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada en Granada pone en marcha el telecabina Borreguiles estos días 11 y 12 de agosto para facilitar la observación tanto de las perseidas como del eclipse parcial de sol en el área de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud en una semana de gran actividad astronómica en la estación.

Así, durante la jornada de este martes, el remonte, tras finalizar su horario diurno habitual de verano, reabrirá a las 21,00 horas y permanecerá operativo hasta las 1,45 horas para el desarrollo de los programas vinculados a la observación de las perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, desde Borreguiles.

Ya el miércoles 12 de agosto, la actividad del telecabina y de programas astronómicas será prácticamente ininterrumpida desde la mañana a la madrugada. Así, el remonte permanecerá operativo desde las 9,30 horas hasta las 1,45 horas, si bien se requerirán tiques para diferentes actividades.

El portavoz de Cetursa, Santiago Sevilla, explica a Europa Press que Sierra Nevada es un punto de observación astronómica de primer nivel donde de hecho hay dos observatorios astronómicos en el área de Borreguiles y en Monte Bajo, y todos los programas de observación astronómica que se realizan por parte de la estación, principalmente en verano, tienen un gran seguimiento.

"Esperemos que ocurra también con el eclipse parcial del sol de este miércoles por la tarde-noche, como ocurre con otras actividades que tenemos como observar el amanecer o el atardecer desde el Veleta, la observación del cielo desde Sierra Nevada o de la luna. Hay varios programas que funcionan en el apartado de astroturismo de toda la programación que Sierra Nevada pone en marcha, especialmente, en la etapa estival", agrega Sevilla.

El tique de cabina del 12 de agosto se podrá usar en distintos tramos horarios. Así, el tique ordinario podrá ser adquirido momento cualquier otro día (online o cajeros) hasta las 18,00 horas, hora de la última subida. Durante la jornada el tique podrá usarse indistintamente para las rutas de senderismo y montaña y/o permanecer en Borreguiles para observación libre del eclipse.

Desde la estación recomiendan la salida de Borreguiles a Pradollano a partir de las 21,00 horas para preparar la zona para la posterior observación de las perseidas.

De otra parte, el tique Perseidas se vende indisolublemente unido al denominado Paquete Básico Perseidas y sólo puede ser usado entre las 21,00 y las 1,45 horas.

Los programas de observación astronómica de las dos jornadas de perseidas y del eclipse parcial de Sol pueden ser adquiridos en la tienda online de Sierra Nevada https://centrocomercio.sierranevada.es/perseidas2026

Desde la estación también informan de que, aunque las plazas del programa especial ya están agotadas, se podrá acceder a Borreguiles con tique de telecabina para observación libre. Se podrán adquirir gafas homologadas en la tienda de Sierra Nevada en la galería Borreguiles.

En cuanto a los programas Perseidas, están a la venta para todos los programas en la tienda online de Sierra Nevada: paquete básico, paquete familiar y paquete adulto.

Durante el resto de la semana, la estación de esquí y montaña también tiene otras actividades relacionadas con el cielo de Sierra Nevada: Atardecer en el Veleta (15 agosto), Descubre el cielo de Sierra Nevada (15 de agosto), Visita diurna al Observatorio (15 de agosto) y Amanecer en el Veleta (16 de agosto).