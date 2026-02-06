Sierra Nevada prevé abrir este sábado sólo a esquiadores si la meteorología lo permite

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada, en imagen de archivo - EUROPA PRESS/CETURSA - Archivo

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y de montaña de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, tiene previsto abrir este sábado sólo a esquiadores siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, después de tres jornadas consecutivas de cierre de pistas por el temporal.

Dado que los informes meteorológicos anuncian copiosas nevadas en cotas bajas que afectarán a la carretera A-395 de acceso a la estación, será obligatorio el uso de cadena o neumáticos de invierno, señalan desde Sierra Nevada en un mensaje divulgado en sus redes sociales en la tarde de este viernes, consultado por Europa Press.

De lo contrario, se recomienda a los usuarios "no acceder a Pradollano ni alrededores". Se prevé también viento muy fuerte y visibilidad reducida en cotas bajas.

La previsión de apertura contempla, si la meteorología lo permite, un total de 16,1 kilómetros esquiables en 25 pistas en las zonas de El Río y Borreguiles, con un desnivel de 675 metros.

AFORO DE 4.000 PERSONAS

Con ocho remontes --dos telecabinas, dos telesillas (Parador y Emile Allais) y cuatro alfombras de iniciación) y un aforo de 4.000 personas, las actividades quedarán en cualquier caso cerradas al público, así como el acceso de peatones a Borreguiles.