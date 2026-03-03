Sierra Nevada reabre pistas con 87 kilómetros de longitud esquiable tras dos días cerrada

Archivo - Un niño se dispone a lanzarse con un flotador en la zona de Borreguiles de la Estación de Sierra Nevada, en una imagen de archivo - SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha abierto más de un centenar de pistas este martes, con 87 kilómetros de longitud esquiable en la mañana, después de dos jornadas en que ha estado cerrada.

El cierre se debió el pasado domingo a una avería en el suministro elétrico de alta tensión que alimenta a los remontes, y este lunes a las fuertes rachas de viento que afectaron a todas las cotas.

Este martes el recinto invernal empieza a retomar la normalidad, con espesores de nieve de calidad polvo o dura de entre 60 y 400 centímetros. El telesilla Veleta está cerrado temporalmente por avería, según consta en el parte de este martes, consultado por Europa Press.