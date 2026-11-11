Sierra Nevada registra ya rachas de viento de 130 km/h

Archivo - Vista del entorno de Sierra Nevada - JUNTA - Archivo

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada se prepara para la llegada de la borrasca atlántica de alto impacto Charles con avisos naranja por lluvias y viento en Sierra Nevada y Alpujarras y por viento en Cuenca del Genil a partir de las 15,00 horas. Mientras tanto, en las cumbres de Sierra Nevada ya se han registrado rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

Así, por un lado, desde la estación de esquí, que prevé abrir a finales del presente mes, señalan que, según los datos reportados en su medición en Radiotelescopio --ubicado en el pico Veleta--, allí ya ha habido rachas de 130 kilómetros por hora. Además, las ha llegado a haber de 115 en el telesilla Stadium, de esa misma intensidad en La Peseta y de 111 en Rebeco.

Se cumple así, y antes de lo previsto, la predicción anunciada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y consultada por Europa Press para la estación de montaña, sobre la que señalaban que podría asistir en esta jornada a rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora al final del día. La agencia precisaba que se trata de un viento "con predominio del suroeste, fuerte, aumentando a muy fuerte en cotas altas y zonas expuestas, con rachas que pueden superar los 120 km/h a última hora del día".

Por otro lado, los avisos naranja por lluvias (80mm en 12 horas) y viento (rachas de hasta 100 km/h) en la provincia de Granada se activan este miércoles a las 15,00 horas por riesgo importante y afectan a las zonas de Nevada-Alpujarras y también a Cuenca del Genil, esta última solo por viento con rachas máximas de hasta 90 km/h. Los avisos son amarillos en el resto de la provincia, es decir, Guadix y Baza (viento) y la costa (lluvias y viento).

EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Por su parte, la Universidad de Granada (UGR) emitió en la noche del pasado martes una resolución oficial por la que declara la situación de emergencia en la institución académica tras los avisos emitidos por Aemet.

La decisión, amparada en el Protocolo de Respuesta Institucional ante situaciones de Crisis y Emergencias, supone la activación de un Plan de Contingencia específico de alcance institucional para proteger a la comunidad universitaria y en esta ocasión afecta a los campus de Ceuta y Granada.

Según expone la resolución del rectorado, este escenario meteorológico representa un riesgo significativo con capacidad de "comprometer la seguridad de las personas, las instalaciones y el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas".

El Plan de Contingencia de la UGR fija el protocolo de actuación según la evolución de los avisos y moviliza a todo el personal de mantenimiento, jardines y prevención. Está activo desde la fecha de declaración de la emergencia hasta que desaparezcan los avisos meteorológicos.

En nivel naranja --previsto a partir de las 15,00 horas por Aemet por viento en Granada y su área metropolitana-- las clases y las actividades universitarias se mantienen y las actividades en el exterior se suspenden.