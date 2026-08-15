Siete medios aéreos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Turón (Granada)

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado un incendio forestal activo en el término municipal de Turón (Granada), hasta donde se han desplazado siete medios aéreos para trabajar en su extinción.
Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, este incendio se ha activado sobre las 14,00 horas de esta tarde, en una zona de vegetación donde no hay rastro de viviendas.
Para conseguir su estabilización, el Servicio de Extinción ha desplegado un dispositivo compuesto por siete medios aéreos, entre ellos, dos helicópteros ligeros, dos semipesados y un helicóptero de mando, así como dos aviones anfibios ligeros. En cuanto a medios terrestres, el Infoca cuenta con los trabajos de nueve grupos de bomberos forestales; tres técnicos de operaciones; una Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), dos agentes medioambientales y cuatro vehículos autobombas.