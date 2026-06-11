Siles (Jaén) fija hasta el 5 de julio el plazo para llenar las piscinas particulares, que superan el centenar

Archivo - Imagen de una piscina. - EUROPA PRESS - Archivo

SILES (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Siles (Jaén) ha fijado hasta el próximo 5 de julio el plazo para llenar con agua de la red pública las piscinas particulares que hay en el municipio y que superan el centenar.

Esa fecha se recoge en el bando emitido por el alcalde, Francisco Javier Bermúdez, para "una correcta utilización del suministro de agua" y que esté asegurado para la población en general. De ahí que se establezca un "calendario con el que se prevé que se cuenta con agua suficiente para hacer frente a estos consumos extra y así restablecer los depósitos con los niveles adecuados".

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha explicado que la iniciativa se puso en marcha "hace varios años", coincidiendo con el reciente periodo de sequía. No obstante, pese a la mejoría de la situación tras las lluvias de este invierno, se ha decidido mantener con el objetivo de seguir concienciando sobre "un uso responsable" del agua.

Al respecto, ha explicado que se elaboró "un censo de piscinas, tanto fijas como portátiles, que se instalan ahora solamente para verano", en el que se recogen "unas 106, 110 piscinas en el municipio". Teniendo ese listado, se publica el bando "para realizar un llenado coordinado con los servicios de fontanería del Ayuntamiento" con el fin de que "los depósitos de agua no tengan carencia y asegurar el consumo humano".

"El ciudadano viene al Ayuntamiento, dice que quiere llenar la piscina, nosotros decimos el día y la hora a la que tiene que llenarla; tenemos ya el censo, sabemos la capacidad que tiene cada piscina y así podemos hacerlo más ordenadamente y de forma escalonada", ha comentado Bermúdez.

Además, se plantea una fecha límite para el llenado, en este caso el 5 de julio. Y es que, tanto en este mes como en agosto este municipio de la Sierra de Segura "triplica la población", pasando "de 2.200 habitantes a 7.000 o 8.000", que modo que nota el regreso temporal de vecinos que un día salieron de él así como el efecto del turismo.

"Siles se abastece de dos nacimientos naturales y, aparte, tiene un sondeo de agua potable que tira también 16 litros por segundo, si es necesario", ha indicado el alcalde, quien ha añadido que en 2025 "el sondeo prácticamente se tuvo que poner en marcha dos días solo en verano".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en la importancia de "concienciar a la ciudadanía sobre un uso responsable de agua, sobre todo en el lleno de piscinas", para garantizar el consumo y evitar al máximo la pérdida o derroche de este recurso básico.