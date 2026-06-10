Un sindicato advierte de una agresión entre presos que acaba en el hospital de Córdoba

Archivo - Prisión de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) del Centro Penitenciario de Córdoba ha advertido este miércoles de los hechos ocurridos el lunes, cuando a primera hora de la mañana en la apertura de celdas, "un interno con una cuchilla casera se lanzó hacia otro interno cortándole en el cuello". Como consecuencia de ello, el herido terminó en un hospital de la ciudad.

Según ha detallado el sindicato en una nota, "la rápida actuación de los funcionarios evitó el ensañamiento, aunque el interno agresor se lanzó hacia ellos con el arma en la mano amenazándoles, pero gracias a la gran profesionalidad de los funcionarios consiguieron quitarle el pincho carcelario y aislarlo entre los rastrillos de seguridad para evitar daños a la integridad física y vida de los demás internos y del personal penitenciario".

Al respecto, han explicado que "el interno agredido presentaba un corte profundo en el cuello y desangrándose fue traslado a la enfermería del centro desde donde le derivaron al hospital urgentemente", al tiempo que han comentado que "el interno está fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron todos los compañeros intervinientes".

Desde APFP se ha solicitado información a través del portal de transparencia "ya que no se entiende que una plantilla inferior a la de otros centros atienda a una población reclusa mayor que en el resto de centros, a excepción del centro penitenciario de Valencia que aún así cuenta con más del doble de personal para tan solo 500 internos más, lo justifican según la normativa penitenciaria por arraigo y tratamiento fundamentalmente, pero son muchos los internos que al salir en libertad se dirigen a Murcia, Almería y Ceuta, y tratamiento como si fuera el único centro en el que se realizan actividades con los internos para su reinserción".

El sindicato considera que "no hay una clasificación adecuada de los internos, desde el centro de inserción social hasta los módulos de respeto se están ocupando y llenando con internos que no reúnen las características de esos módulos, lo que hace que la convivencia sea difícil entre los propios internos".