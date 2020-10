El sindicato estudiantil de la Universidad de Jaén convoca asambleas para responder a la gestión de la pandemia

JAÉN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Estudiantes (SSE) de la Universidad de Jaén (UJA) ha acordado convocar asambleas durante las próximas semanas para determinar acciones con las que responder de una manera "contundente" al "descontento generalizado" entre el estudiantado por la forma en la que la Universidad está gestionando la pandemia.

A través de un comunicado han señalado que desde el inicio del curso académico, la SSE ha estado recogiendo denuncias que se han traducido en las reivindicaciones que creen "imprescindibles" para una Universidad "segura y que garantice una formación digna".

Las principales quejas han ido enfocadas a la falta de presencialidad, sumada a "la mala gestión" de la modalidad no presencial, así como una falta de información sobre los grupos de clase hasta el último momento, lo que ha llevado a "alquileres que no se habrían contratado de haber conocido antes la resolución de no dar clase presencial en ciertos grados".

En el plano económico se ha destacado que el precio del crédito "no ha bajado en absoluto, pese a estar prestando un servicio deficiente y de una calidad muy inferior a la de cursos pasados". Han subrayado también que "las barreras económicas al estudio se mantienen, en un contexto en el que aumenta el riesgo de la segunda matriculación por el contexto sanitario y social".

"El estudiantado no se siente representado ni amparado, pues no existe una forma eficaz de volcar sus quejas y problemas. En la mayoría de facultades ni siquiera se han elegido a los delegados de clase, escudándose en la situación sanitaria", han apuntado.

También han criticado el importe de las becas de ayudas tecnológicas ya que "no podemos pagar internet todo el curso con sólo 200 euros.

Frente a todo ello, han incidido en que "el equipo de gobierno no sólo ha guardado silencio, sino que, de cara al público, lleva diciendo desde septiembre que la gestión de la pandemia ha sido favorable", en incluso "durante el Solemne Acto de Apertura del Curso, el Consejero de Universidades y el rector, Juan Gómez, han enfatizado esta idea, ante la sorpresa e indignación de la comunidad".

Pese a que el rector ha dicho que la Universidad es un espacio de 'transformación social', para el sindicato lo que "ha quedado claro que la UJA está siendo un actor de 'conservación social', manteniendo y acentuando las desigualdades y brechas existentes entre nuestro alumnado". Para el sindicato estudiantil "el equipo de gobierno está más centrado en dar buena imagen frente al empresariado jiennense que en garantizar una formación digna y segura".