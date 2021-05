Sindicato Médico Andaluz acusa al nuevo Ejecutivo de incumplir sus promesas en Primaria y valora de negativa su gestión

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha valorado como negativo la gestión del nuevo Ejecutivo andaluz al frente de la Atención Primaria (AP). Tras dos años y medio, el sindicato ha considerado que el nuevo Gobierno no ha cumplido con ninguna de sus promesas electorales y que, aunque sí es cierto que para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha acometido algunas mejoras, "ninguna de ellas ha sido específica para la Atención Primaria".

El SMA ha recordado que el partido mayoritario en el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, el Partido Popular (PP), incluyó en su programa electoral frases como que "la Red de Atención Primaria, puerta de entrada del Servicio Andaluz de Salud, ha sido desmantelada en los últimos años y casi eliminada la función para la que fue concebida" y que, pese a ello y tras dos años y medio de gestión, este punto sigue siendo así ya que no han hecho nada para enmendar esta situación.

Los facultativos han subrayado que continúan con problemas "muy graves a los que esta Administración no ha querido dar respuesta y mucho tememos que no lo va a hacer". El SMA ha indicado, además, que estos problemas los conocen sobradamente ya que han mantenido, desde la formación del nuevo Gobierno, "varias reuniones con la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección Gerencia del SAS para denunciarlo y exigir soluciones que, hasta la fecha, no han querido poner".

"Continuamos sin un plan serio para desburocratizar la AP, seguimos con muchísima carga burocrática, una sobrecarga asistencial inaceptable, agendas con 60 y 70 pacientes diarios y, en la mayoría de las veces, con cinco minutos por paciente incluso con varios pacientes citados a la misma hora". Sobre este último aspecto, ha resaltado, "hemos pedido expresamente en varias ocasiones al director general de Asistencia Sanitaria del SAS que dicte una resolución prohibiendo que se citen pacientes a la misma hora y no lo ha hecho".

El Sindicato Médico Andaluz ha asegurado que un ejemplo de la falta de compromiso para "resolver la estanca situación de la Atención Primaria" es la continuidad asistencial por la que se abona la jornada extra en horario de tarde. Aprobada en 2006 e implementada en la Atención Hospitalaria, la continuidad asistencial aún no se ha puesto en marcha en la Primaria pese al elevado número de pacientes por facultativos y las esperas.

"Es cierto que la pandemia ha dificultado mucho la implementación de medidas", pero "esto no puede servir de excusa permanente ni es justificación para no ir aplicando algunas mejoras o presentar un plan serio y calendarizado que asegure los necesarios cambios que la Atención Primaria requiere", han dicho desde el SMA.

A ello hay que recordar que "en su programa electoral también aseguraban que "conseguiremos el objetivo de demora cero en Atención Primaria comenzando con un mínimo de 15 citas diarias de diez minutos cada una".

En cuanto al cobro de pagas extras, para el SMA existe "una evidente discriminación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, se cobra más en hospitales y en el caso de las bajas laborales se cobra también más en hospitales. "Siguen sin hacer nada al respecto".

Así y en relación a las urgencias de Atención Primaria, "este sindicato lleva años pidiendo una negociación que acabe con las condiciones laborables tan deplorables que sufren los médicos que se dedican a ello, los dispositivos de apoyo, y que es cierto que arrastramos desde el anterior Gobierno, pero que el nuevo gobierno también lo sabe y tampoco quiere dar soluciones".

"Este Gobierno no ha tenido tiempo para desarrollar estas medidas que tanto necesitan los profesionales y los pacientes, pero sí lo ha tenido para dictar normas que permitan a los enfermeros acceder a la dirección de los centros de salud y ser quienes tomen las decisiones asistenciales que repercutirán en la salud de la población". "Para esto si ha habido tiempo y voluntad", han subrayado.

Para el Sindicato Médico Andaluz, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha para la Atención Primaria ninguna medida que mejore las condiciones laborales de sus profesionales, aunque reconoce que con gran acierto ha eliminado el concepto de exclusividad, pero que, "esta medida no afecta prácticamente a ningún facultativo de Atención Primaria, pues casi nadie se dedica a la actividad privada".

En equiparación salarial, la única medida que se ha implementado es que han subido el precio de la hora de guardia unos cuatro euros la hora pero que, esa medida sólo beneficia a los que hacen guardias y hay que recordar que en Atención Primaria hay muchos profesionales que no hacen guardias como los pediatras y odontólogos, los facultativos exentos de guardias por razón de edad o enfermedad y los médicos de familia que trabajan en zonas urbanas donde no se hacen guardias. "Esta medida tampoco ha sido dirigida a la mejora de la AP".

"Este Gobierno, como el anterior, está teniendo la misma actitud de desprecio hacia la puerta de entrada al sistema sanitario; la Atención Primaria", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.