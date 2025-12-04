Sindicato Médico Andaluz tilda de "decepcionante" el nuevo Estatuto y advierte de que "no resolverá los problemas"

Manifestante con pancarta con lema 'Stop guardias 24 horas' durante la manifestación. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha calificado de "decepcionante e insuficiente" la última propuesta de Estatuto presentada por el Ministerio de Sanidad, al considerar que "no solucionará los problemas que se arrastran desde hace años". Según el sindicato, el borrador mantiene un modelo laboral "agotado" que, a su juicio, "pone en serio riesgo el sistema sanitario público". "No vamos a ser cómplices de una norma que perpetúa los males de todo el colectivo", ha señalado la organización.

En un comunicado, el SMA ha subrayado que la propuesta "no supone un avance real", ya que mantiene las guardias obligatorias de 17 y 24 horas, "una situación insostenible", y aunque incorpora un descanso previo, "este es claramente insuficiente". Además, ha añadido que dichas guardias "seguirán pagándose por debajo de la hora ordinaria", algo que consideran "inaceptable", y que se mantiene una jornada semanal máxima de 45 horas, "que en la práctica se traduce en semanas de 60 o 70 horas".

El sindicato también critica una clasificación profesional que, a su juicio, "devalúa la cualificación y la responsabilidad" del personal médico y denuncia la ausencia de mejoras en materia de conciliación. Asimismo, lamenta que no se elimine la movilidad forzosa, que "continúa utilizándose como herramienta de gestión". "Todo esto confirma que el borrador no afronta los problemas de fondo del colectivo médico y facultativo", ha concluido.

Ante esta situación, el sindicato ha exigido "respeto a la profesión médica y facultativa" y ha defendido que el cambio normativo es "imprescindible para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad". El SMA ha reclamado "un Estatuto propio, un marco normativo que reconozca la singularidad de la profesión", así como una mesa de negociación específica "en la que nuestra voz no quede diluida entre colectivos con realidades y problemáticas diferentes".

El sindicato apuesta por una jornada semanal de 35 horas y que toda actividad que exceda ese límite sea voluntaria y mejor retribuida que la hora ordinaria. También demanda "garantías reales de descanso y conciliación, una clasificación profesional acorde con la formación y la responsabilidad, una regulación justa de la jubilación y el fin de la movilidad forzosa". En este sentido, ha insistido en que "las guardias y los excesos de jornada deben pagarse de acuerdo con la dureza y complejidad del trabajo".

"El Ministerio sólo ha presentado una oferta insuficiente que no responde a nuestras demandas", ha criticado el SMA, que lamenta que el borrador "no modifica la clasificación profesional, remite a las comunidades autónomas la negociación de las guardias y propone una mesa técnica sin capacidad real de decisión". Para el sindicato, esto evidencia que "no existe una voluntad efectiva de transformar el modelo actual".

El SMA ha subrayado que "no ha firmado ni acepta los servicios mínimos impuestos por la administración", al considerar que estos deberían ser "equiparables a los de un día festivo". El sindicato ha calificado de "abusiva" la decisión de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y defiende el derecho a huelga de todos los médicos y facultativos.

Por último, el SMA ha sido tajante al afirmar que no detendrán las movilizaciones, conscientes de que "vivimos un momento político inestable y un clima sindical en el que otros colectivos sanitarios ya anuncian nuevas acciones". Además, ha solicitado comprensión a la población, advirtiendo de que "lo que está ocurriendo no tiene precedentes y no vamos a quedarnos quietos mientras se pone en jaque la viabilidad de la sanidad pública".