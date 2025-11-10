El Sindicato Médico de Córdoba condena una agresión a profesionales sanitarios en Fernán Núñez

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) en Córdoba ha expresado este lunes su "más enérgica condena ante la agresión sufrida por los profesionales que se encontraban de guardia en el Centro de Salud de Fernán Núñez (Córdoba), en la madrugada del pasado 2 de noviembre", cuando "un individuo accedió al punto de urgencias en un estado de gran agitación, portando un palo y profiriendo amenazas hacia el personal sanitario".

Según ha informado el SMA en una nota, los profesionales sanitarios "vivieron momentos de enorme tensión y miedo, sintiendo seriamente amenazada su integridad física", por lo que, desde el Sindicato Médico, han querido mostrar su "total apoyo y solidaridad a los compañeros afectados", recordando que "ninguna circunstancia justifica la violencia".

Además, según han señalado, "cada agresión a un sanitario es una agresión al sistema público de salud y, en última instancia, a los propios pacientes". Por ello, el Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una concentración de repulsa para el próximo día 19 de noviembre a las 12,30 horas ante el Centro de Salud de Fernán Núñez.

Por último, el Sindicato Médico, que ha invitado a participar en este acto a la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba, así como al resto de organizaciones sindicales y a la ciudadanía, en general, ha subrayado que "la violencia no puede tener cabida en un entorno donde cada día se ejerce la vocación, la entrega y el compromiso con la salud de los demás. Proteger a quienes tienen que prestar un servicio público de tanta relevancia no es una opción, debe ser una prioridad".