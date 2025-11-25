El Sindicato Médico de Córdoba convoca una concentración por la agresión a un psiquiatra en Lucena

Una reciente concentración convocada por el Sindicato Médico de Córdoba en repulsa por las agresiones a profesionales sanitarios. - SINDICATO MÉDICO ANDALUZ

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Córdoba ha convocado para mañana miércoles una concentración de repulsa en el Centro de Salud Lucena II, tras "la agresión sufrida hace unas semanas por un médico especialista en Psiquiatría durante la atención a un paciente".

Esta concentración, según ha informado el SMA de Córdoba en una nota, "pretende visibilizar, no solo la condena absoluta a cualquier forma de violencia contra los profesionales sanitarios, sino también un aspecto clave, la responsabilidad reforzada de la Administración en la prevención de riesgos laborales en este tipo de centros".

Así, segun ha explicado el Sindicato Médico, en el citado centro sanitario del municipio cordobés de Lucena "se atiende de manera habitual a pacientes psiquiátricos, algunos con conductas potencialmente desorganizadas o agresivas. Pese a ello, las medidas de protección y prevención con las que cuentan los profesionales son claramente insuficientes para un riesgo que es conocido, evidente y, por tanto, prevenible".

Por eso, "cuando un riesgo es previsible, la Administración está obligada a evaluarlo, prevenirlo y ofrecer medidas de protección reales. En este caso, el profesional, no solo sufrió una agresión, sino que lo hizo en un entorno que no cumplía con las garantías mínimas para prevenirla".

El Sindicato Médico de Córdoba ha añadido que "este caso no debe verse como un incidente aislado, sino como un reflejo de un déficit estructural en los mecanismos de prevención de riesgos laborales, especialmente en los centros donde se atiende a pacientes con patologías psiquiátricas".

En estos entornos, según han recordado, "el riesgo de agresión es mayor y más complejo, lo que exige un reforzamiento urgente de recursos, personal y medidas de seguridad", de modod que "existe responsabilidad en una estructura que no ha adaptado sus protocolos, circuitos asistenciales y dotación de personal a las necesidades reales del servicio".