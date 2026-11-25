Archivo - Un centro de salud en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha realizado durante el último mes tres comunicaciones de "riesgos laborales relacionadas con la exposición de los profesionales sanitarios a situaciones de violencia de origen externo en sus puestos de trabajo", y "los hechos y las posibles deficiencias en materia de prevención han sido igualmente puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, solicitando su intervención".

Según ha informado el referido sindicato en una nota, "las actuaciones afectan al Centro de Salud Lucena I y su Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), al Centro de Salud Lucena II y al Consultorio de Adamuz".

Entre las situaciones denunciadas se encuentran "antecedentes de agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, intimidaciones, daños materiales en las instalaciones y deficiencias estructurales que pueden dificultar la protección de los profesionales ante episodios violentos".

Además, "preocupa especialmente la vulnerabilidad de los trabajadores durante los turnos de guardia, las dificultades para recibir auxilio inmediato y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios".

Por ello, el Sindicato Médico de Córdoba ha solicitado, entre otras actuaciones, "la evaluación específica y actualizada del riesgo de violencia externa, la valoración de la necesidad de personal de seguridad presencial, la mejora de los sistemas de alarma y auxilio inmediato y la corrección de las deficiencias arquitectónicas que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores".

Desde el sindicato han señalado que "las agresiones, amenazas e intimidaciones no pueden normalizarse ni asumirse como un riesgo inherente al ejercicio de la actividad sanitaria. La Administración tiene la obligación de garantizar una protección eficaz de sus profesionales, tanto desde el punto de vista físico, como psicológico".

"No debemos esperar a que se produzca una agresión de graves consecuencias para adoptar las medidas preventivas necesarias. La prevención debe anticiparse al daño y no limitarse a actuar una vez producido", han resaltado desde el sindicato.