El Sindicato Médico critica los "recortes en las continuidades asistenciales" en Córdoba

Archivo - El Sindicato Médico critica "recortes en las continuidades asistenciales" en centros de salud de la provincia, como el de Cabra. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha criticado este viernes "la reducción de las continuidades asistenciales en la provincia, una decisión injustificada que tendrá un impacto directo en el aumento de las demoras en Atención Primaria y en el deterioro de la calidad asistencial que reciben los pacientes" cordobeses.

Según ha informado el SMC en una nota, "para comprender la magnitud del problema conviene recordar que la continuidad asistencial es una prolongación voluntaria de la jornada ordinaria, de cinco horas, establecida en el pacto de agendas firmado entre el Sindicato Médico Andaluz" y la Junta de Andalucía y, "lejos de ser un privilegio, estas prolongaciones constituyen una herramienta esencial para reducir las listas de espera, mejorar la accesibilidad a las consultas médicas y evitar la sobrecarga de los servicios de urgencias".

Este "efecto rebosadero está provocando simultáneamente un deterioro de la atención y condiciones laborales patógenas para los médicos de guardia", resultando que, "en las últimas semanas", el Sindicato Médico ha detectado "recortes significativos de estas continuidades asistenciales, especialmente en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, donde numerosos compañeros han expresado su malestar y quejas".

En esta zona, "los recortes están afectando de forma especial a los refuerzos realizados por los médicos del Dispositivo de Apoyo en los centros de salud, agraviando nuevamente a este colectivo, tratándoles una vez más como médicos de segunda. Esta medida no solo es injusta, sino que sobrecarga aún más las urgencias y puede agravar la fuga de facultativos en un área que ya sufre un importante déficit médico".

El impacto asistencial, a juicio del SMC, "es evidente", ya que "en centros como Cabra, Priego, Castro del Río o Espejo la demora media supera los diez días, y con frecuencia alcanza o rebasa las dos semanas. Este retraso se ha generalizado en prácticamente toda la provincia y, como consecuencia, muchos pacientes acaban acudiendo a los servicios de urgencias, lo que incrementa la saturación y reduce la calidad asistencial, especialmente en patologías que requieren seguimiento y continuidad, no una atención puntual y fragmentada".

En el Sindicato Médico de Córdoba consideran que "esta decisión solo puede explicarse por motivos economicistas" y han advertido que, "si no se rectifica, las consecuencias recaerán directamente sobre los pacientes y los propios profesionales, que deberán asumir mayor presión y frustración ante una demanda imposible de atender con garantías".