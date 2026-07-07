El Sindicato Médico critica que se traslade a pacientes en Córdoba en ambulancias sin climatizar, a 36º

Archivo - Una ambulancia en la Plaza de la Compañía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha manifestado este martes su "profunda preocupación por la situación que vienen sufriendo distintos dispositivos de transporte sanitario de la provincia y, de manera especialmente grave, la UVI móvil de Montoro (Córdoba)", que ha llegado a transportar a pacientes con una temperatura interior en la ambulancia de 36º.

Según ha informado el mencionado sindicato en una nota," durante los últimos meses se han sucedido las comunicaciones de riesgo, las denuncias de los propios profesionales y los escritos dirigidos, tanto a la Gerencia del Distrito Córdoba-Guadalquivir, como a la Delegación Territorial de Salud, alertando de deficiencias que afectan al mantenimiento de las ambulancias, a su climatización y, en consecuencia, a la seguridad de pacientes y profesionales".

De hecho, el propio Sindicato Médico de Córdoba ha presentado varias comunicaciones de riesgo alertando sobre "deficiencias en la climatización del habitáculo asistencial de varias UVI móviles de la provincia, concretamente las de Montoro, La Carlota y el Sector Sur, en Córdoba capital".

En dichas comunicaciones se solicitaba "la revisión técnica de los sistemas de climatización, la evaluación de las condiciones térmicas durante los traslados y la adopción de medidas correctoras para proteger a los profesionales", y para hacer posible "el correcto desarrollo de la actividad asistencial".

Sin embargo, "en las últimas semanas" el sindicato ha tenido conocimiento de "nuevos episodios especialmente preocupantes", pues, "según la información trasladada por profesionales que prestan servicio en estos dispositivos, durante algunos traslados el termómetro del habitáculo asistencial ha llegado a marcar temperaturas de 35 y 36º, realizándose en esas condiciones el traslado de pacientes".

El Sindicato Médico de Córdoba considera que "la reiteración de estas incidencias exige una respuesta inmediata por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", pues "la seguridad del transporte sanitario no puede depender de la capacidad de resistencia de los pacientes ni del compromiso de unos profesionales que continúan prestando asistencia incluso en condiciones que nunca deberían producirse".