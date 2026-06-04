El Sindicato Médico denuncia en el juzgado la falta de desconexión digital en la sanidad pública de Córdoba

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha presentado cuatro demandas de conflicto colectivo ante la jurisdicción social contra distintas gerencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba "por el incumplimiento de las obligaciones legales en materia de desconexión digital".

Las demandas, según ha informado el sindicato en una nota, se dirigen contra el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, el Área Sanitaria Sur de Córdoba y el Área Sanitaria Norte de Córdoba, "afectando a miles de profesionales médicos que prestan servicio en centros de salud, dispositivos de urgencias, hospitales comarcales y hospitales de referencia de toda la provincia".

La iniciativa judicial tiene su origen en las "numerosas quejas" recibidas por el sindicato durante los últimos años, "relacionadas con la utilización de teléfonos personales de los facultativos para transmitir información laboral fuera de la jornada de trabajo, así como para la cobertura de incidencias y guardias mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp".

Según ha señalado el sindicato en sus demandas, "esta práctica supone una invasión continuada de los tiempos de descanso de los profesionales y se ha mantenido sin que exista una política de desconexión digital plenamente desarrollada, negociada y adaptada a las exigencias establecidas por la legislación vigente".

El conflicto se produce después de diversas actuaciones realizadas por el Sindicato Médico de Córdoba desde 2024, incluyendo escritos dirigidos a las gerencias afectadas, reclamaciones administrativas y denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Como resultado de dichas actuaciones, "la Inspección de Trabajo requirió formalmente al SAS para que elaborara, previa consulta con los representantes de los trabajadores, una política interna de desconexión digital y desarrollara procedimientos específicos que garantizaran el respeto efectivo al derecho al descanso de los profesionales sanitarios".

Sin embargo, según sostiene el sindicato, "los incumplimientos persisten", pues, "en algunos ámbitos únicamente se han presentado propuestas insuficientes y en otros ni siquiera se ha llegado a elaborar un plan específico de desconexión digital".

Las demandas destacan además la "especial relevancia que esta cuestión tiene desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales". Así, "recientes estudios y evaluaciones de riesgos psicosociales realizados en el ámbito sanitario cordobés han identificado factores desfavorables relacionados con la carga de trabajo, la presión temporal, las exigencias emocionales y la organización del tiempo de trabajo, circunstancias que pueden verse agravadas por la recepción de comunicaciones laborales fuera de la jornada ordinaria".

Para el Sindicato Médico de Córdoba, "la desconexión digital no constituye una mera cuestión organizativa, sino una garantía esencial para la protección de la salud física y mental de los profesionales, la conciliación de la vida personal y familiar y el respeto efectivo a los periodos de descanso legalmente establecidos".

De hecho, el sindicato ha recordado que "el derecho a la desconexión digital se encuentra reconocido en la legislación española y europea, y obliga a las administraciones públicas y empresas a adoptar medidas concretas para evitar que las tecnologías de la comunicación extiendan la jornada laboral más allá de los límites legalmente establecidos".