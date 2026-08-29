Sindicato teme el efecto del traslado de presos de Ceuta a cárceles andaluzas "al límite" por elevada ocupación

Archivo - Concentración de trabajadores de la cárcel de Albolote (Granada). (Foto de archivo). - CSIF - Archivo

SEVILLA/GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip-UGT ha alertado este sábado de la llegada prevista de "internos procedentes de Ceuta" a cárceles andaluzas como las de Albolote (Granada) y Sevilla II que se encuentran "al límite" y en una "situación de masificación y conflictividad que ya resulta insostenible".

Así, el referido sindicato ha subrayado en una nota que la prisión de 'Sevilla II' se encuentra "al límite, con una población penitenciaria que está a punto de alcanzar los 1.400 internos", y "la llegada de nuevos internos procedentes de Ceuta agravará una situación de masificación y conflictividad que ya resulta insostenible", advierten desde Acaip.

La misma organización sindical ha apuntado que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece "como principio general que cada interno debe ocupar una celda individual, salvo determinadas excepciones", y la cárcel de 'Sevilla II' soporta actualmente "un excedente cercano a los 400 internos respecto a una ocupación basada en ese principio unicelular, convirtiendo el uso compartido de las celdas en algo habitual".

"Las consecuencias de esta sobreocupación son evidentes", avisan desde el sindicato Acaip, que ha puesto de relieve que "solo durante este verano se han registrado más de 600 incidentes regimentales en 'Sevilla II', reflejo de la enorme presión existente en los módulos y de las dificultades que afronta diariamente la plantilla para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del establecimiento".

A esta situación "se suma ahora la llegada de internos preventivos procedentes de Ceuta", según advierten desde Acaip, desde donde han explicado que, "ante la saturación de la prisión ceutí, personas detenidas por delitos de diversa índole serán trasladadas a distintos centros penitenciarios andaluces, entre ellos 'Sevilla II'".

Desde Acaip-UGT advierten de que "la solución a la masificación penitenciaria no puede consistir en seguir llenando centros que ya están sobredimensionados, trasladando el problema de una prisión a otra", así como han señalado que "existen centros penitenciarios españoles con módulos cerrados porque la Administración no dispone del personal suficiente para mantenerlos operativos", y en concreto citan como ejemplo la prisión de Archidona (Málaga), donde "aproximadamente tres cuartas partes del establecimiento permanecen cerrada por falta de plantilla para poder abrir sus módulos".

En esa línea, desde Acaip consideran que la "respuesta" de la administración debería pasar por "dotar a los centros del personal penitenciario necesario para poder abrir las instalaciones que permanecen cerradas, y distribuir racionalmente a la población reclusa, en lugar de continuar acumulando internos en establecimientos que ya soportan una elevada ocupación".

"Más internos en 'Sevilla II', con los mismos espacios y los mismos recursos humanos, supone incrementar la presión en los departamentos, dificultar una adecuada separación de perfiles y elevar el riesgo de incidentes, amenazas y agresiones", han señalado también desde Acaip, que "hace años" que denunció que se está "trabajando con unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) basadas en parámetros de hace décadas, completamente alejadas tanto del volumen como de la complejidad de la población penitenciaria actual".

Al hilo, Acaip-UGT exige "una reestructuración urgente de las plantillas y de las RPT, así como la cobertura de las plazas necesarias para poder abrir los módulos que permanecen cerrados por falta de personal".

ALBOLOTE

En la misma línea, desde el sindicato Acaip-UGT han trasladado en otro comunicado su "preocupación por la llegada de nuevos internos preventivos procedentes de Ceuta al centro penitenciario de Albolote" (Granada), un establecimiento que "ya alberga en torno a 1.300 internos y que arrastra importantes carencias de personal en distintas áreas funcionales".

En Albolote, "la presión existente se refleja también en el uso habitual de celdas compartidas, pese a que la normativa penitenciaria establece como principio general el alojamiento individual salvo las excepciones previstas", según abunda la nota de Acaip, sindicato que augura que "la llegada de nuevos internos incrementará todavía más la presión sobre los módulos, los servicios y el conjunto de los recursos disponibles".

Desde el sindicato apuntan también que "cada incremento de población" en estas cárceles genera como consecuencias "más atención sanitaria, más trámites, más movimientos, más actividad administrativa y, en definitiva, una mayor carga de trabajo para una plantilla ya insuficiente".

En concreto, desde Acaip apuntan que, "desde el punto de vista de la seguridad, una mayor concentración de internos en los mismos espacios dificulta la separación interior, incrementa las tensiones de convivencia y aumenta el riesgo de incidentes regimentales, amenazas y agresiones", y todo ello hace "más compleja la labor diaria de los trabajadores penitenciarios".

"A esta situación se añade otra consecuencia especialmente preocupante", la de que "cuando aumentan las necesidades del servicio sin incrementarse los efectivos, la falta de personal puede terminar repercutiendo sobre vacaciones, permisos y medidas de conciliación", según Acaip-UGT, sindicato para el que los trabajadores "no pueden seguir absorbiendo las deficiencias de planificación de la Administración mediante restricciones sobre derechos ya reconocidos".

Además, Acaip-UGT también reclama "a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una revisión urgente de la RPT de Albolote, un refuerzo suficiente de todas sus áreas funcionales, y que cualquier nuevo incremento de población venga acompañado de los recursos humanos necesarios".

"La saturación de Ceuta no puede solucionarse trasladando la presión a Albolote. Aumentar la población de un centro ya tensionado sin reforzar previamente su plantilla solo contribuirá a incrementar la conflictividad, dificultar la prestación de los servicios y deteriorar las condiciones laborales de sus profesionales", concluyen desde Acaip-UGT.