Sindicatos alertan de que el 46,9% de salarios andaluces están bajo el SMI y por detrás de márgenes empresariales

Coste salarial por hora efectiva de trabajo. - UGT

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía y UGT Andalucía han alertado de que el 46,9% de los salarios andaluces se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de señalar que la media salarial en la comunidad está a 4.523 euros por debajo de la media nacional, y por detrás de los márgenes empresariales.

Según han informado los sindicatos en sendas notas de prensa, ante esta situación exigen un "cambio estructural" al Gobierno andaluz y a las patronales para "acabar con la precariedad".

En este sentido, CCOO-A ha advertido sobre la "persistente y sistémica precariedad del mercado laboral andaluz", tras la publicación de los datos de salarios medios anuales de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT).

Dichos datos confirman que Andalucía "sigue anclada en una realidad de bajos salarios, con una brecha salarial que la separa del resto del Estado en casi un 22,1%".

Según ha indicado el sindicato, "esta dramática situación sitúa a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con menos ingresos salariales al año en el país, solo por delante de Extremadura".

Además, seis de las diez provincias con los salarios más bajos de toda España son andaluzas, siendo Jaén, Huelva y Almería las tres provincias que lideran el ranking de los ingresos salariales más bajos a nivel nacional.

Además, el sindicato ha criticado que esta brecha salarial es especialmente profunda en el caso de las mujeres trabajadoras. El informe revela que ser mujer trabajadora en Andalucía supone sufrir una doble penalización, puesto que la brecha salarial de género asciende hasta los 25,9 puntos porcentuales menos si se compara el salario de las mujeres andaluzas con el de los hombres, confirmando la profunda discriminación de género existente en el ámbito laboral andaluz.

"A estas situaciones de discriminación se suman en muchos otros casos otras brechas como las que sufren las personas jóvenes o los migrantes", ha incidido CCOO.

De este modo, los sesgos relacionados con la edad y/o el origen se suman a la ya precaria situación salarial de los y las trabajadoras andaluzas. "Es fundamental visibilizar y abordar estas discriminaciones para garantizar que ninguna persona se quede atrás", ha indicado el sindicato.

En este contexto, CCOO ha alertado de que la causa de estos bajos salarios "no es otra que la precariedad y la inestabilidad".

Además, el sindicato ha enmarcado que el incremento salarial medio del 4,2% en 2024 "no se debe al compromiso de las patronales andaluzas, sino que ha sido impulsado mayoritariamente por las subidas del SMI (5%) y de las pensiones (3,7%)".

Por su parte, UGT-A ha afirmado que los datos de los costes laborales armonizados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestran como el refuerzo del papel desempeñado por la negociación colectiva, la firma del V Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva y el incremento del SMI "continúan dando sus frutos y mejorando el nivel medio de las retribuciones que percibimos las personas trabajadoras", pese a que "dicha evolución sigue siendo insuficiente para poder recuperar el poder adquisitivo".

En el tercer trimestre del año, el coste salarial por hora trabajada, a nivel estatal, y una vez eliminados los efectos de la estacionalización y el calendario, se elevó 2,3 puntos con respecto al mismo trimestre de 2024, porcentaje una décima por debajo al aumento interanual experimentado por el conjunto de los costes laborales (2,4%). Por su parte, los otros costes fueron los que registraron un mayor incremento, situándose en el 2,6%.

Si se analiza lo ocurrido durante los terceros trimestres de los últimos años, observamos como, salvo algunas excepciones (años 2010 y 2013), suele ser un periodo de incrementos de los costes salariales. Con los datos conocidos este martes, se acumula un total de 16 trimestres consecutivos con incrementos de los costes salariales, teniendo que retroceder hasta el segundo trimestre de 2021 (-2,2%), para encontrar una interanual negativa a estas alturas del año, tal y como han subrayado los agentes sociales.

Aun así, "es necesario puntualizar que el incremento de 2,3 puntos alcanzado este año en la serie desestacionalizada y corregida de los efectos del calendario, es inferior en 2,3 puntos al incremento alcanzado en el tercer trimestre del pasado año (4,6%)".

De esta manera, UGT ha afirmado que la tendencia es positiva, fruto de los acuerdos de los agentes sociales con el Gobierno Estatal, aunque "hay que remarcar que son datos estatales que no se pueden extrapolar plenamente a nuestra Comunidad Autónoma y más sabiendo que, los salarios en Andalucía son, históricamente, los más bajos de entre todas las regiones del país siendo fundamental que dediquemos toda nuestra labor sindical, con instrumentos como la negociación colectiva, a poner fin a esta brecha salarial que tanto tiempo llevamos sufriendo".

"Los salarios deben seguir aumentando y mejorando su poder de compra, repartiendo justamente los aumentos en los márgenes de beneficio, más aún en Andalucía, donde el Incremento Salarial Ponderado de los convenios vigentes, hasta el mes de octubre, es del 2,87% por debajo de lo recogido en el V AENC (2022-2025) que establecía un incremento salarial del 3% con un 1% adicional si la inflación rebasa estos incrementos", ha añadido la citada nota de prensa.

Además, el sindicato ha destacado que la subida salarial "es fundamental" en la región, pero "no está siendo percibida así por la población ya que hay productos básicos que han subido mucho su precio", por ello, "si no existe una recuperación real del poder adquisitivo de la clase trabajadora andaluza, esta subida salarial no será suficiente para la mejora de la calidad de vida de la población en general".

En esta línea, "es fundamental que los salarios reales aumenten, potenciando así el consumo de los hogares, propiciando un mayor crecimiento económico lo que derivará en una mayor creación de empleo y en una mejora en las condiciones de vida de la población en general".

"Andalucía sigue arrastrando una grave brecha salarial con la media nacional, algo que ocurre de manera recurrente, siendo una de las comunidades con los salarios y costes laborales más bajos del país. Este hecho no puede ser tomado como una ventaja competitiva, sino que refleja la precarización histórica de los salarios de nuestra región", ha afirmado UGT.