Sindicatos alertan de la "excesiva dependencia" del sector servicios en la caída del paro y exigen medidas

Archivo - Imagen de archivo de una oficina de Empleo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y CSIF en Andalucía han valorado la caída del paro en el mes de julio, al tiempo que han alertado de su "excesiva dependencia" del sector servicios en la época estival y han exigido medidas contra la "precariedad del mercado laboral".

En este sentido, desde CCOO-A han analizado los datos del paro correspondientes al mes de julio, que han reflejado un descenso del desempleo en más de 9600 personas en la comunidad. La organización sindical ha valorado el "alivio estadístico" para miles de familias, pero la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha advertido que "aunque el paro baje en más de 9600 personas en julio es muy positivo, las cifras absolutas no pueden tapar la realidad del mercado laboral".

La organización sindical ha comprobado que, si bien se ha producido un descenso general, la precariedad "ha continuado marcando las relaciones laborales y ha evidenciado la necesidad urgente de fortalecer el Diálogo Social para garantizar la estabilidad de las plantillas".

En ese sentido, el sindicato ha detallado que el sector servicios ha liderado la bajada con 8.437 personas desempleadas menos, situando la cifra actual en 363.386. Asimismo, la agricultura ha bajado en 279 personas, quedando el registro en 29.120 desempleadas, mientras que la industria ha descendido en 315 personas, situando el número actual en 28.697 personas sin empleo.

De igual manera, el colectivo sin empleo anterior ha bajado en 1.075 personas, quedando el número actual en 60.454. Por el contrario, la organización sindical ha alertado sobre la destrucción de puestos de trabajo en ámbitos clave.

Al respecto, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha advertido de la fragilidad del mercado autonómico advirtiendo que el desempleo "ha bajado en todos los sectores menos en la construcción que ha subido el número de personas desempleadas en 445".

Con este incremento, el número actual de personas desempleadas en este sector se ha situado en 45.205. La central sindical ha alertado sobre la destrucción encubierta de puestos de trabajo, ya que la comunidad ha perdido casi 7000 personas afiliadas a la Seguridad Social durante el último mes.

La dirigente ha criticado duramente el modelo productivo autonómico y ha afirmado que "ninguna bajada estacional veraniega justifica el problema de desempleo, la temporalidad o la rotación en Andalucía".

Asimismo, la responsable sindical ha denunciado la precariedad estructural al señalar que el 64% de los contratos firmados en julio han sido temporales y que el 61% de las personas desempleadas han sido mujeres.

"Ante esta enorme brecha", ha reivindicado que "el verdadero reto de Andalucía es romper de una vez el tapón que impide a la generación de jóvenes y de mujeres más preparada de nuestra historia acceder a empleos estables y bien remunerados".

De igual forma, CCOO de Andalucía ha censurado el exceso de optimismo institucional, exigiendo textualmente "menos triunfalismo y más trabajo digno para la clase trabajadora.

Gallardo ha alertado del peligro que entraña perpetuar esta vulnerabilidad a largo plazo, subrayando que "la precariedad salarial de hoy es la brecha en las pensiones de jubilación del mañana".

Para concluir, la organización sindical ha reclamado al Gobierno andaluz y al empresariado andaluz que asuman su responsabilidad para fomentar el Diálogo Social y proteger los Servicios Públicos mediante políticas eficaces de empleo. CCOO de Andalucía ha ratificado que "mantendrá una vigilancia firme en los centros de trabajo, exigiendo a la patronal que cumpla cada Convenio Colectivo y actualice los salarios de la clase trabajadora frente al incesante incremento del coste de la vida".

Por su parte, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha calificado de "positivos" los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un comportamiento habitual en esta época del año impulsado por el incremento de la actividad en el sector servicios.

No obstante, "estos datos deben analizarse con prudencia y en conjunto con otros indicadores, como la Encuesta de Población Activa (EPA) que, según los últimos datos conocidos solo hace una semana y referidos al segundo trimestre de 2026, pusieron de manifiesto la fragilidad estructural del mercado laboral y la necesidad de generar empleo de calidad", ha señalado Girela.

Para CSIF, la mejora mensual de los datos del paro "no puede ocultar las debilidades que siguen caracterizando el tejido laboral andaluz".

En este sentido, el responsable sindical ha indicado que "la elevada temporalidad en determinados sectores, la dependencia de campañas estacionales y la dificultad para consolidar empleo estable evidencian que aún quedan importantes retos por afrontar".

Girela ha insistido en que para la Central Sindical es prioritario que el empleo de los andaluces y las andaluzas no dependa del sector servicios como ha ocurrido en el mes de julio, siendo éste el sector que registró la bajada más significativa de desempleados, en concreto, 8.437 menos.

El dirigente sindical ha reivindicado que el Gobierno autonómico debe reforzar el empleo en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la justicia y la dependencia, además de apostar por sectores innovadores como la industria, las nuevas tecnologías o las energías renovables, ya que "tenemos potencial empresarial y recursos humanos con mucho talento que no podemos dejar escapar".

A su juicio, "en Andalucía no podemos conformarnos con un modelo productivo que repite, año tras año, los mismos patrones de temporalidad y dependencia de actividades económicas estacionales, especialmente el turismo y la hostelería".

En cuanto a la contratación, del total de 282.074 contratos nuevos realizados en Andalucía en el mes de julio, lo que supone 2.452 menos que los registrados el mismo mes del año anterior, 102.256 fueron indefinidos y 172.818 fueron temporales (61,26% del total).

El responsable sindical ha reiterado la necesidad de poner en marcha medidas que contribuyan a corregir la brecha de género en el ámbito laboral, ya que más del 61% de los desempleados en la comunidad en julio eran mujeres, frente al 39% que representan los hombres sin un trabajo.