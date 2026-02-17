Sindicatos lamentan que la siniestralidad laboral "ciegue la vida de los trabajadores" y alerta de violencia estrutural

Archivo - Obreros trabajando en imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han valorado los datos de siniestralidad laboral en Andalucía, que ha descendido en siete personas en comparación con 2024 hasta los 121 fallecidos, lamentando que "siga cegando la vida de decenas de personas trabajadoras", al tiempo que han alertado de una "violencia estructural".

En este sentido, UGT ha presentado en rueda de prensa el análisis de la siniestralidad laboral correspondiente a 2025, un año en el que 121 personas trabajadoras perdieron la vida en Andalucía "por el hecho de ir a trabajar". "A esta cifra se suma un dato especialmente alarmante: en las primeras semanas de 2026 ya se han registrado 7 muertes laborales, lo que confirma que la tendencia no se corrige y que el problema sigue plenamente vigente", según ha destacado.

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha subrayado que "casi la mitad de los accidentes graves y mortales se producen sin que exista una evaluación de riesgos obligatoria, lo que evidencia incumplimientos graves en materia preventiva".

"Los accidentes laborales no son una fatalidad. Tienen causas y las causas tienen responsables. No podemos normalizar que 121 personas hayan muerto en 2025 y que 2026 haya comenzado ya con 7 fallecimientos más", ha afirmado.

El informe también ha alertado de la infradeclaración de enfermedades profesionales, especialmente en patologías graves como el cáncer de origen laboral, así como del impacto creciente de las temperaturas extremas y fenómenos climáticos adversos en la salud laboral.

Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha realizado una "valoración contundente" tras conocer los datos. "Después de escuchar estas cifras, nadie puede seguir mirando hacia otro lado. No estamos ante un problema técnico ni ante una estadística fría. Estamos ante una tragedia colectiva que se repite año tras año y que, como sociedad, estamos corriendo el riesgo de normalizar", ha afirmado.

Martín ha calificado la siniestralidad laboral como "una forma de violencia estructural, una violencia silenciosa y cotidiana que no ocupa grandes titulares, pero que destruye vidas cada semana en Andalucía". En este sentido, ha sido rotundo al afirmar que "no vamos a aceptar ni una muerte más como si fuera inevitable. No lo es. Los accidentes laborales tienen causas y las causas tienen responsables".

El dirigente sindical ha denunciado que "no podemos permitir que haya empresas que incumplen la ley sistemáticamente, que no evalúan riesgos, que no forman a sus plantillas y que no protegen a sus trabajadores. Cuando casi la mitad de los accidentes graves y mortales se producen sin evaluación de riesgos obligatoria, no hablamos de errores, hablamos de negligencias".

Asimismo, ha advertido de que en Andalucía "son muy pocas las empresas que evalúan adecuadamente los riesgos psicosociales", una cuestión que "adquiere especial relevancia en un contexto de aumento de patologías relacionadas con la salud mental y de condiciones laborales cada vez más exigentes".

Martín ha anunciado que UGT Andalucía solicitará una reunión urgente con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para exigir un plan específico de choque frente a la siniestralidad laboral, especialmente en los sectores de mayor riesgo, así como la aplicación efectiva de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Entre las medidas reclamadas, el sindicato exige que la actualización de la Ley de Prevención se apruebe sin dilaciones, que la Inspección de Trabajo cuente con más recursos humanos y materiales, que la Fiscalía de Salud Laboral "actúe con contundencia y que se avance hacia la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, imprescindible para proteger a las personas trabajadoras de las pymes, que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo andaluz".

En un momento especialmente duro de su intervención, Martín ha recordado que "en Andalucía han muerto miles de personas trabajando desde 1988. Miles". Y ha añadido: "Cada muerte en el trabajo es una injusticia, una vergüenza y un fracaso colectivo. Este informe no es un cierre, es el comienzo de una campaña sostenida de denuncia pública y exigencia política y social que no vamos a abandonar".

UGT Andalucía iniciará en las próximas semanas una campaña pública de recogida de firmas y movilización social para exigir que nadie tenga que jugarse la vida por ganarse la vida.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, María José López, ha manifestado que "la siniestralidad laboral en nuestra comunidad sigue cegando la vida de decenas de personas trabajadoras", al tiempo que ha afirmado que el dato publicado por el ministerio de Trabajo "corrobora que somos la comunidad autónoma que con mayor siniestralidad mortal en nuestro país".

Así, ha señalado que "sigue habiendo falta" de interiorización e integración de la prevención de riesgos laborales, así como unas condiciones "precarias" en el empleo.

Por ello, han pedido a las empresas una inversión económica y de recursos "más eficaz que realmente mejore las condiciones de trabajo, ya que esto es lo que hará que disminuya la siniestralidad".

Además, desde el sindicato han reclamado al Gobierno andaluz "mayor seguimiento y control de la siniestralidad, así como el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, las comisiones provinciales y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales".