Sindicatos lamentan la subida del paro y lo relacionan con la estacionalidad y el desempleo femenino

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos andaluces Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) Y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han valorado "negativamente" los datos de paro registrados en el pasado mes de octubre en Andalucía, toda vez que la relacionan con la estacionalidad o el paro femenino.

Así lo han reflejado las organizaciones sindicales en sus respectivas notas de prensa, coincidiendo en que "el problema del desempleo femenino se está agravando", al tiempo que han pedido "políticas decididas que doten a las mujeres de la formación y cualificación necesaria y ofreciendo oportunidades preferenciales".

Por su lado, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha lamentado la subida del desempleo en el mes de octubre, una situación que "no remonta, con el aumento de más de 2.500 personas tras el fin de la temporada estival".

Así, la organización sindical ha reclamado "un compromiso firme" por parte del Ejecutivo "para que fije y trabaje en políticas de empleo cuyo objetivo sea impulsar una política industrial que más moderna y sostenible que genere empleo de calidad, estable y con derechos, especialmente en sectores con alta rotación y temporalidad".

Igualmente el sindicato ha reivindicado un mayor protagonismo del diálogo social en la política industrial. "Las organizaciones sindicales en Andalucía y, en concreto CCOO, tenemos mucho que decir y tenemos un papel muy importante porque representamos al conjunto de personas trabajadora y a la ciudadanía andaluza y no solo defendemos las condiciones laborales, sino también las sociales", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "tenemos un comienzo de otoño complicado para el empleo que nos advierte de lo que puede venir en los próximos meses, por lo que el Gobierno andaluz tiene que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los presupuestos para 2026".

También, CSIF ha lamentado que las cifras del paro en Andalucía continúen al alza. El presidente del sindicato en Andalucía, Germán Girela, ha mostrado su preocupación por la tasa de paro juvenil, que se ha incrementado en 1.891 personas con respecto al mes anterior, lo que "debe hacer reaccionar a las administraciones y poner solucionar que frenen este crecimiento tan negativo".

El dirigente sindical ha criticado que Andalucía siga encabezando, junto con Castilla y León y Cataluña, la lista de las comunidades autónomas en las que más se incrementa el paro. "El hecho de que nuestra región acapare el 25% de las personas en desempleo de todo el país supone una triste realidad que hay que afrontar, sin ninguna duda", ha añadido.

Así, Girela ha asegurado que los datos "vuelven a poner en evidencia los fallos en las políticas destinadas a la creación de empleo" y ha reclamado "la implementación de iniciativas que permitan cambiar el modelo productivo actual, demasiado dependiente de la estacionalidad".

Pese a los datos negativos conocidos este martes, Girela ha valorado que la cifra de desempleados sea la más baja en un mes de octubre desde hace 18 años, en concreto, desde 2007. Además, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en seis de las ocho provincias andaluzas.

Por su parte, desde UGT-A han valorado "negativamente" este nuevo incremento del paro que, al tiempo que han criticado que la tasa de inflación anual andaluza haya superado incluso en 3%, concretamente hasta situarse en un 3,1%, según los datos publicados por el INE para el mes de septiembre. "Las personas trabajadoras no pueden continuar perdiendo poder adquisitivo y por ese motivo, exigimos un proceso de incremento salarial responsable, por encima de ese 2,86% que registra el CARL en sus informes de negociación colectiva como ISP con datos a 30 de septiembre", han añadido.

Además, la secretaria de Política Sindical de UGT Andalucía, Clara de la Colina, ha destacado que la siniestralidad "sigue siendo una de las grandes lacras del mercado laboral andaluz". "La semana pasada publicamos un Informe desde UGT Andalucía en el que se ponía de manifiesto que, cada cinco minutos, se registra un accidente laboral en nuestra Comunidad Autónoma, así como el hecho de que una de cada cuatro víctimas de un accidente laboral grave es andaluza", ha incidido.

En este sentido, ha afirmado que "en lo que llevamos de año ya son 97 las personas trabajadoras fallecidas en un accidente laboral. Una cifra alarmante y que demuestra la necesidad de dotarnos, con urgencia, de un Delegado Territorial o Sectorial de PRL".