Sindicatos lamentan la subida del paro "vendido a la estacionalidad" y piden "subir los salarios y mejorar condiciones"

Archivo - Fachada de una oficina del (SEPE) en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO Y CSIF en Andalucía han lamentado la subida del paro, alertando de que el modelo laboral está "absolutamente vendido a la estacionalidad", al tiempo que han reclamado "subir los salarios y mejorar las condiciones".

De esta manera, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha subrayado que la situación de desempleo "sigue siendo preocupante y vuelve a demostrar la cruda realidad de nuestra tierra". Para la dirigente sindical, "estas cifras son la demostración objetiva de que el modelo no funciona" al tiempo que ha criticado que "nuestro modelo laboral está absolutamente vendido a la estacionalidad".

En ese sentido, Gallardo ha advertido que "continuamos con la lacra del desempleo femenino, ya que el 61% de las personas desempleadas son mujeres". A ello se une que "más del 60% de las personas paradas no cobra ningún tipo de prestación en Andalucía". "Son datos más propios de tiempos de crisis que de bonanza económica", ha aseverado. La responsable sindical ha incidido en que "la crisis de la vivienda y la devaluación salarial son dos caras de la misma moneda". Frente a esta realidad, ha exigido al empresariado que "suba los salarios ya".

"Es indecente que con márgenes empresariales en récord histórico la patronal mantenga bloqueadas las subidas salariales; hay dinero, lo que falta es una voluntad de repartirlo", ha aseverado. Un escenario que se agrava, según ha señalado Gallardo, "con el abandono de lo colectivo". "Andalucía necesita recuperar urgentemente el valor de lo público, reforzar sus servicios e infraestructuras esenciales para dar seguridad, protección y dignidad a su gente".

En este contexto, la central sindical ha dejado claro que "el 11 de noviembre no es solo una huelga general, es una huelga por la vida digna, por la vivienda y por el refuerzo de los servicios públicos en Andalucía".

Por su parte, UGT-A ha advertido de que las desigualdades "continúan siendo una de las principales asignaturas pendientes del mercado de trabajo". En este sentido, ha subrayado que las mujeres representan el 60,93% de las personas desempleadas en Andalucía, una cifra que "evidencia la persistencia de importantes obstáculos para alcanzar una igualdad real de oportunidades".

El sindicato ha reclamado por ello políticas activas de empleo que permitan combatir la segregación laboral, la parcialidad no deseada y las dificultades de promoción profesional, así como una mayor inversión en servicios públicos de cuidados que evite que estas responsabilidades continúen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Del mismo modo, la situación de la juventud "también sigue siendo especialmente preocupante" para el sindicato, ya que las personas menores de 25 años representan ya el 9,24% del desempleo registrado, medio punto más que el mes anterior.

Para UGT Andalucía, el problema "no es únicamente encontrar un empleo, sino conseguir que ese trabajo permita construir un proyecto de vida. Miles de jóvenes andaluces siguen encontrando enormes dificultades para independizarse, acceder a una vivienda o afrontar los gastos cotidianos, incluso cuando consiguen incorporarse al mercado laboral".

Además, UGT Andalucía ha destacado que, durante los primeros diez meses del año, se han registrado 1.100.623 contratos indefinidos, frente a los 1.077.283 contabilizados en el mismo periodo de 2025. Estos datos "ponen de manifiesto que la reforma laboral continúa favoreciendo una mayor estabilidad en la contratación, aunque el sindicato insiste en que todavía es necesario avanzar en la calidad del empleo, mejorar las condiciones salariales y combatir las situaciones de precariedad", ha juicio del sindicato.

Por otro lado, UGT Andalucía considera que los datos laborales deben analizarse junto a la realidad económica que viven diariamente miles de familias andaluzas. "Tener un empleo ya no garantiza poder pagar una vivienda, afrontar los suministros o llegar a final de mes con tranquilidad".

"El encarecimiento de los alquileres, la alimentación y los productos básicos continúa reduciendo la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, mientras los salarios no están recogiendo suficientemente los beneficios del crecimiento económico", ha añadido.

Por ello, el sindicato reclama desbloquear la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos salariales del 4% anual para el periodo 2026-2028, mejoras adicionales para los salarios más bajos y mecanismos eficaces de protección frente a la inflación.

Para UGT Andalucía, "la situación actual refuerza los motivos que han llevado a convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre", bajo el lema 'Que la vivienda no se coma tu salario'. El sindicato considera imprescindible dar una respuesta colectiva al deterioro del poder adquisitivo, las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de avances en la negociación salarial.

"No podemos conformarnos con que bajen las cifras del paro si trabajar sigue sin garantizar una vida digna. Necesitamos salarios que permitan llegar a final de mes, viviendas que podamos pagar y políticas públicas que sitúen el bienestar de las familias por delante de los beneficios económicos", ha asegurado.

Finalmente, desde CSIF han destacado que los datos conocidos este miércoles suponen "un importante varapalo para el frágil sistema sanitario con el que contamos, donde existe un grave déficit estructural de personal, tal y como venimos denunciando desde nuestra organización", tal y como ha indicado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.

Estas cifras tan negativas, según el dirigente sindical, ponen en evidencia "la inestabilidad del mercado laboral andaluz y su dependencia del sector servicios, que va aparejado a la temporalidad".

En este sentido, CSIF ha señalado que el Gobierno andaluz "debe poner en marcha estrategias que refuercen los servicios públicos, que pasa por crear empleo estable y que responda a las demandas de la ciudadanía con una atención digna". Así, CSIF considera fundamental impulsar medidas que atajen la estacionalidad del empleo en Andalucía, ya que de los 301.426 contratos realizados en Andalucía en octubre, el 58,3% fue de carácter temporal y el 41,6%, indefinidos.

Para Girela, "es urgente reformular el modelo productivo andaluz con una apuesta por sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías, y evitar la dependencia excesiva de la actividad turística y del sector servicios". En cuanto a sexos, el responsable sindical ha señalado la diferencia entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas en el terreno laboral.

"Las mujeres suponen el 61% del total de la población desempleada en Andalucía. Los datos hablan por sí solos, hay que poner en marcha políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial", ha concluido Girela.