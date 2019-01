Sindicatos piden al futuro Gobierno andaluz medidas contra paro y precariedad y "reflexionar" sobre la presencia de Vox

Publicado 27/12/2018 14:40:05 CET

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, han apostado por que el nuevo gobierno andaluz se centre en plantear medidas contra el paro y para luchar contra la precariedad laboral, además de para reforzar los servicios públicos, a la par que han abogado por la necesidad de "reflexionar" sobre la presencia en la Cámara de Vox y las medidas que plantea, rechazando todas aquellas que sean contrarias a la igualdad.

En declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, Castilla ha señalado que se está ante "un cambio de ciclo donde la parte más conservadora de la sociedad estará representada en el Parlamento" y ha esperado que gobiernen "para toda la ciudadanía, para todos los andaluces que necesitan más empleo de calidad y más medidas sociales".

Además, apuesta por que se pongan "blanco sobre negro" las medidas que se van a desarrollar y se explique cómo se hará y de dónde saldrán los fondos para ello, teniendo en cuenta que se plantea una reducción de impuestos. "La clase trabajadora no puede volver a soportar toda esa carga impositiva como lo ha hecho", agrega.

Así, valora medidas como las relativas a los autónomos, que conforman el 95 por ciento del tejido empresarial, pero echa en falta iniciativas centradas en combatir el desempleo de forma general y destinada a colectivos como los jóvenes, para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres o ante la precarización del empleo. También, en el ámbito sanitario, se pregunta cómo se van a reducir las listas de espera y qué acompañamiento presupuestario tendrá el "necesario" aumento de las plantillas.

En cuanto a las propuestas de Vox, Castilla defiende la igualdad y rechaza medidas como la eliminación de Ley de Violencia de Género, por lo que entiende que PP y Cs deberán responder si van a dar entrada a las iniciativas planteadas por la citada formación.

"HAY MEDIDAS QUE NO NOS GUSTAN"

En parecidos términos se ha expresado su homóloga en CCOO-A, Nuria López, que ha recordado que la nueva etapa política es "fruto de la soberanía del pueblo andaluz y hay que respetarla", al igual que el hecho de que la aritmética parlamentaria y el reglamento permitan que formaciones como Vox estén presentes en la Mesa de la Cámara.

Con todo, señala, "nos preocupa el por qué los ciudadanos se han desencantado tanto con la política como para que un partido que tiene en algunos casos un argumentario tan chirriante esté hoy ocupando los escaños del Parlamento y la Mesa".

"Vamos a estar teniendo muy en cuenta los acuerdos programáticos que se den y cómo se den esas medidas para los ciudadanos; los andaluces y la democracia han hablado y toca poner la letra a esa partitura, y ahí CCOO estará muy vigilante para que las medidas favorezcan el empleo y la relación de servicios públicos", ha aseverado López.

La secretaria general de CCOO-A agrega, a este respecto, que "hay medidas que no nos gustan y vamos a decir alto y claro que por ese camino no se va a poder tirar", ejemplificando en las rebajas fiscales "para que los que más tienen no paguen impuestos y que los andaluces sufran las consecuencias en los servicios públicos" o atentar contra un ente "vertebrador" como la RTVA.

Por lo demás, López ha sentenciado que su sindicato no se quedará como "mero espectador", pues exigirá a las fuerzas políticas que "arremetan contra los principales problemas de los andaluces", en referencia al paro y la "enorme" precariedad.

"Es quizás una de las cosas que echamos en falta en el acuerdo programático presentado por PP y Cs, que tiene pequeños atisbos de medidas en relación al empleo pero no medidas de calado para afrontar el principal drama, que es el paro y una precariedad enorme", ha criticado.