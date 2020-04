Sindicatos piden a la Junta medidas para "salvaguardar" el empleo andaluz ante el aumento del paro por el Covid-19

Reclaman al Gobierno andaluz que "tome la iniciativa" convocando a los agentes sociales y económicos

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos andaluces --CCOO, UGT y CSIF-- han coincidido este martes, tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que la Junta de Andalucía debe seguir impulsando medidas para "salvaguardar" el empleo ante el "previsible" aumento del paro en Andalucía ante la crisis sanitaria del Covid-19.

Todas las organizaciones sindicales han lamentado la subida del paro en Andalucía en 12.800 personas en el primer trimestre del 2020, lo que supone un 1,56% más que en el trimestre anterior en Andalucía y un 3,79% a nivel nacional, hasta situarse el total de desempleados en 836.700 personas. Igualmente, entre enero y marzo de este año se han perdido en Andalucía 28.900 empleos respecto al trimestre anterior, una destrucción del empleo que aseguran que irá en aumento ante las consecuencias económicas de la pandemia.

Para CCOO-A, los datos de la EPA no reflejan aún el "fuerte impacto de la crisis del Covid-19 en el plano laboral, social y económico". "Lo peor está por llegar", según ha alertado el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO-A, Sergio Santos, quien ha advertido de que la precariedad y la estacionalidad de Andalucía unidas a los efectos de la pandemia "pueden situar el desempleo en unas cifras aún más preocupantes en los próximos meses".

Al hilo, ha recordado el sindicato ha presentado 40 medidas "muy concretas" al Gobierno andaluz para hacer frente a la crisis laboral y social que está acompañando a la sanitaria. "Son medidas que van desde ayudas a personas trabajadoras que han sufrido un ERTE, a ayudas a la conciliación para aquellas que necesitan cuidar a sus familiares, pasando por ayudas a mayores de 52 años, a personas autónomas, o a empresas que incrementan sus plantillas", ha explicado.

"El dato del desempleo no es sino una evidencia de que el modelo económico y laboral andaluz, basado en una fuerte estacionalidad, precariedad y en el sector turístico y servicios, está agotado", ha afirmado. Por eso, desde CCOO-A ven necesario que el Gobierno andaluz "tome la iniciativa" convocando a los agentes sociales y económicos, para abordar propuestas que permitan la creación de empleo sostenible y de calidad.

UGT-A PIDE "SALVAGUARDAR" DERECHOS LABORALES

Por su parte, UGT-A ha señalado que "la magnitud de las cifras no reflejan la dureza de la situación". "Andalucía ve ya descender sus ocupados, incrementado su número de parados y elevada, nuevamente, la tasa de desempleo", han subrayado en un comunicado considerando que se deben seguir impulsando medidas para "salvaguardar los derechos de los trabajadores andaluces y los intereses de las economías domésticas".

En este sentido, el sindicato ha destacado que gracias a la batería de medidas "estamos logrando reducir los efectos de esta crisis sanitaria sobre el mercado laboral que, de no haber sido así, podría haber llegado incluso a ser mucho más dramáticas", entre ellas, la apuesta por los ERTE frente a los despidos individuales, la incorporación a estos de los fijos discontinuos, el subsidio extraordinario de desempleo o la renta mínima vital.

A su vez, ha apostado por "convertir esta nueva amenaza aparecida en una oportunidad de cambio de reformas económicas, laborales, fiscales, institucionales y medioambientales, siempre llevadas a cabo desde el prisma de lo social y encaminadas a lograr: un reparto más justo de la riqueza generada". A todo ello se sumaría "una mayor protección de los derechos laborales, un nuevo sistema tributario en la que prime la progresividad, unas instituciones fuertes y dotadas con la más absoluta confianza de la ciudadanía, y un respeto absoluto al cuidado del medio ambiente y a la sostenibilidad ambiental".

"Todo este conjunto de ambiciosas reformas constituyen el gran reto sindical que desde UGT Andalucía nos marcamos para el futuro inmediato de Andalucía. Somos conscientes de la magnitud de las mismas, así como de las excepcionales circunstancias por las que estamos atravesando, pero nada de esto nos va a hacer bajar los brazos sino. Ahora toca continuar salvando vidas pero, cuando todo esto acabe, nuestro sindicato será el primero en salir a la calle a apostar por una nueva forma de relanzar la economía, de recuperar el Estado del Bienestar", han señalado.

Por todo ello, desde UGT-A han hecho "llamamiento masivo" al conjunto de los trabajadores andaluces a participar del espíritu del 1 de mayo incidiendo en que "por muy particulares que sean las condiciones, el Día del Trabajador tiene que continuar siendo mucho más que un día de fiesta". "En esta ocasión no llenaremos las calles, nuestras pancartas y banderas no teñirán de rojo las avenidas de las ciudades y nuestros reivindicativos gritos no se colarán por las calles de nuestros pueblos pero, a pesar de ello, conseguiremos volver a demostrar que la lucha sindical continúa viva en nuestras sedes, en las Casas del Pueblo, en los medios de comunicación y en la redes sociales, en los centros de trabajo y con nuestras familias", han concluido.

CSIF-A: "EL COVID-19 SE HA CEBADO CON EL EMPLEO ANDALUZ"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, por su parte, ha lamentado que "la crisis sanitaria por la Covid-19 se haya cebado con el empleo en Andalucía", al tiempo que ha defendido que "se potencien los servicios públicos como impulsores y motores económicos de la comunidad" de cara a afrontar la situación económica y social que se plantea.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha expresado su "preocupación" por estos datos mientras que ha considerado "primordial" que servicios públicos esenciales, como la Sanidad y la Educación, "se refuercen y sean generadores de empleo y dinamización económica en el contexto actual" en el que, además, "debe existir un consenso y una voluntad inequívoca de todas las partes implicadas para que los ERTE a los que se ha dado luz verde en esta etapa no se traduzcan en despidos definitivos".

En una carta dirigida el pasado viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el responsable de CSIF Andalucía ha expresado la disposición de la central sindical a formar parte de la gran alianza propuesta para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus. "Queremos formar parte de esa gran alianza por Andalucía para reactivar juntos nuestra economía y reordenar nuestros servicios públicos esenciales", ha apuntando, una alianza que, a su juicio, "no puede dejar fuera aspectos tan importantes como la Sanidad, la Educación, los servicios sociales, seguridad o la administración electrónica".

De este modo, CSIF-Aha ofrecido al Ejecutivo andaluz su colaboración para "reforzar los cimientos de la sociedad desde nuestras administraciones públicas, que en situaciones de crisis siempre deben hacer valer su posición como motor del país, en la prestación de servicios esenciales de nuestro estado del bienestar y en la vertebración de nuestra ciudadanía", ha subrayado Girela.