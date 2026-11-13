Sindicatos piden recuperar poder adquisitivo con incrementos salariales tras una "subida desorbitada" de los precios

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SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han exigido un incremento en los salarios para recuperar poder adquisitivo tras una "subida desorbitada" de precios en los datos conocidos este viernes del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, desde UGT-A han advertido que el IPC de octubre "confirma que el encarecimiento de la vida continúa deteriorando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras andaluzas". Una situación que, según el sindicato, "refuerza las reivindicaciones que llevaron a la clase trabajadora andaluza a secundar la huelga general del pasado 11 de noviembre".

Así, UGT Andalucía ha mostrado su preocupación por la evolución de los precios de los alimentos frescos, que "continúan presionando los presupuestos familiares". Desde el sindicato se insiste en que la alimentación es un gasto esencial que no puede dejar de afrontar ninguna familia, por lo que estos incrementos afectan especialmente a las personas trabajadoras con salarios más bajos.

Además, el sindicato considera "especialmente preocupante" el encarecimiento de los gastos relacionados con la vivienda, uno de los principales motivos de la huelga general celebrada esta semana.

En cuanto a los alquileres, los precios volvieron a incrementarse dos décimas durante octubre y acumulan una subida interanual del 2,5%. Para el sindicato, estos datos reflejan "una realidad cada vez más insostenible: una parte creciente de los salarios se destina a pagar el alquiler, la hipoteca y los suministros básicos, impidiendo que las mejoras retributivas se traduzcan en una mayor calidad de vida".

Esta situación afecta especialmente a las personas jóvenes, "que encuentran enormes dificultades para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida independiente, así como a las familias con menores ingresos".

Por ello, UGT Andalucía ha exigido una intervención pública más decidida en el mercado de la vivienda, con medidas que amplíen el parque de vivienda protegida en alquiler, combatan las prácticas especulativas y garanticen el acceso a una vivienda digna.

Ante este escenario, UGT Andalucía ha reclamado que la recuperación del poder adquisitivo se convierta en una prioridad de la política económica y de la negociación colectiva. El sindicato considera imprescindible desbloquear la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), impulsar incrementos salariales suficientes e incorporar cláusulas de garantía que eviten nuevas pérdidas de capacidad de compra.

La organización sindical advierte de que "no resulta aceptable que, en un contexto de crecimiento económico, las personas trabajadoras continúen soportando el encarecimiento de la vida sin participar de manera justa en la riqueza que contribuyen a generar".

UGT Andalucía reclama, además, mecanismos eficaces de vigilancia de los precios, medidas de protección para los hogares más vulnerables, el fortalecimiento de los servicios públicos y una mayor responsabilidad empresarial para evitar que los incrementos de costes se trasladen sistemáticamente a los consumidores.

Además, ha subrayado que la huelga general celebrada el pasado miércoles, 11 de noviembre, puso de manifiesto el malestar de la clase trabajadora ante la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y las dificultades crecientes para llegar a fin de mes. Para el sindicato, los datos del IPC conocidos este viernes "vuelven a demostrar que las razones que motivaron aquella movilización siguen plenamente vigentes".

Por ello, UGT Andalucía exige a las administraciones públicas y al empresariado que escuchen las reivindicaciones expresadas durante la jornada de huelga y asuman compromisos concretos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. La organización sindical insiste en que la movilización del 11 de noviembre "no puede quedar en una jornada aislada, sino que debe convertirse en el punto de partida para conseguir salarios dignos, vivienda asequible y una distribución más justa de la riqueza".

Por otro lado, desde CCOO de Andalucía han mostrado su preocupación ante los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC). "O el empresariado y el Gobierno andaluz toman medidas para reequilibrar estas injusticias o seguiremos teniendo un otoño y un invierno con un alto grado de conflictividad laboral", ha advertido el secretario de Condiciones de Trabajo del sindicato, José Antonio Frejo.

Ante esta situación, CCOO de Andalucía ha explicado que "el dato del IPC refuerza lo indispensable que era la convocatoria de huelga general que desarrollamos en España hace escasamente 48 horas".

El secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha puesto el acento en la vivienda que, en relación a 2026, ha incrementado su precio en un 9,8%, "lo que hacen que cualquier esfuerzo negociador por incrementar los salarios se vea totalmente desdibujado". Sobre todo porque, como ha explicado el dirigente sindical, mientras la vivienda sube casi hasta el 10% su importe, los carburantes se sitúan por encima del 12%, y los salarios lo hacen en un 3% aproximadamente.

"Por tanto, los trabajadores y las trabajadoras andaluzas están trabajando a pérdidas desde el mes de julio y esa situación es totalmente insostenible".