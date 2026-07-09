Sindicatos valoran la continuidad de Sanz, al que piden "culminar los acuerdos" para abordar el "problema" sanitario

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos por la bolsa de empleo del SAS. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse valora el nombramiento de Antonio Sanz como vicepresidente primero y vonsejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y confía en que esta continuidad al frente de las competencias sanitarias "permita culminar los acuerdos y compromisos alcanzados con los representantes de los profesionales sanitarios en los últimos meses de la pasada legislatura".

Satse ha destacado, además, el "talante negociador y dialogante" mostrado por Antonio Sanz durante su anterior etapa al frente de las competencias sanitarias, en la que se mantuvo una "interlocución fluida" con las organizaciones sindicales.

En este sentido, el sindicato espera que en esta nueva etapa se "avance de forma decidida" en el desarrollo de acuerdos pendientes sobre cuestiones tan relevantes como la bolsa de empleo del SAS, la carrera profesional, la futura ley contra las agresiones a profesionales sanitarios o la plena implantación de las medidas recogidas en el pacto de Atención Primaria.

Al mismo tiempo, Satse recuerda que la sanidad andaluza sigue afrontando importantes retos, especialmente el déficit de enfermeras y fisioterapeutas, por lo que considera "prioritario" reforzar las plantillas, mejorar las ratios profesionales y adoptar medidas que favorezcan la captación y fidelización de estos profesionales.

Asimismo, confía en que esta nueva etapa sirva para impulsar el desarrollo de las especialidades de Enfermería y avanzar hacia un modelo sanitario con mayor protagonismo de los cuidados, la prevención, la atención domiciliaria y el seguimiento de pacientes crónicos.

Finalmente, reitera su disposición a mantener una interlocución permanente y constructiva con la Consejería para seguir trabajando en la mejora de la sanidad pública andaluza y en el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con sus profesionales.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalaba hace unos días que el acuerdo de Gobierno en Andalucía firmado por PP y Vox constituye una "declaración de intenciones de mínimos que no garantiza las medidas necesarias para fortalecer el sistema sanitario público andaluz".

Desde UGT, "creemos que la continuidad de Sanz puede ser positiva ya que se abrió una puerta al diálogo cuando llegó a la consejería". "Ese cambio hacia el diálogo debe de seguir y propiciar un cambio en las políticas sanitarias que nos han llevado a tener más listas de espera y a los profesionales cada vez más quemados".

UGT va a ser "muy exigente" para conseguir "mejoras profesionales y asistenciales que provoquen un cambio radical en el sistema sanitario público". Andalucía y sus profesionales necesitan "un salto de calidad" en su sistema sanitario y "el consejero tiene cuatro años por delante para conseguirlo".

CCOO-A ha señalado que los nombres al frente de la Consejería es una cuestión "secundaria", lo importante, ha remarcado, son las políticas que se desplieguen. En este sentido, la continuidad de Sanz en Sanidad es, para CCOO, la constancia por parte del Gobierno andaluz de que en salud "tiene un problema" y pone al frente a un "gran peso político" del nuevo Ejecutivo autonómico. Pero, advierte, si las políticas que se ejecutan son las que vienen en el acuerdo PP-Vox, estas están "abocadas al fracaso".

En la misma línea se manifiesta CSIF Sanidad Andalucía, que ha advertido de que "el incremento presupuestario anunciado no supondrá un refuerzo ni una mejora real de la sanidad pública", ya que "no implica un aumento del porcentaje de inversión sanitaria respecto al presupuesto global de la comunidad autónoma".