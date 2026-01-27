Sindicatos valoran la creación de empleo pero piden a la Junta atajar la "precariedad y temporalidad involuntaria"

Archivo - Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Andalucía han valorado la creación de empleo y la bajada del paro en la comunidad, pero han lamentado que Andalucía sea la región con mayor desempleo y han insistido en la necesidad de contar con políticas activas de empleo, un cambio del modelo productivo y la rectificación de sus políticas de empleo para atajar la precariedad y la temporalidad involuntaria.

En un comunicado, el sindicato UGT-A ha valorado que se trata de "datos positivos para Andalucía", ya que en el cuarto trimestre del año reduce desempleo y aumenta la ocupación. Sin embargo, ha señalado que continúan "arrojando sombras como la reducción de la población activa, la difícil situación por la que atraviesan los grupos de personas y colectivos con especiales dificultades en el seno del mercado laboral o la excesiva dependencia del sector servicios y de sus picos y valles en términos de contratación".

Al mismo tiempo, ha subrayado que "un trimestre más, se siguen constatando los efectos positivos de emprender una reforma laboral de manera acordada con los sindicatos más representativos" que se ha manifestado, a su juicio, en un incremento del empleo indefinido y a tiempo completo.

Además, han señalado el desempleo juvenil afirmando que es necesario crear "políticas de empleo eficaces y recuperar la confianza de los jóvenes andaluces en las mismas, facilitando formación y cualificación accesible y gratuita que les ofrezca oportunidades de acceso a empleos de calidad".

En lo que a siniestralidad laboral se refiere, han lamentando la pérdida de la vida de 114 personas víctimas de un accidente laboral. El dato, aunque es levemente inferior al de 2024 con 121 fallecidos, "continúa evidenciando la ineficacia de las medidas llevadas a cabo, así como la necesidad de emprender nuevas actuaciones como el refuerzo de la inspección laboral, el incremento de las medidas preventivas, la elevación de las sanciones y la implantación de la figura del delegado territorial y sectorial de PRL".

También han aprovechado este primer Informe EPA del año para exigir un mayor refuerzo del Gobierno en lo que a la subida del SMI se refiere. "España debe cumplir, de una vez por todas, con lo comprometido en la Carta Social Europea y dotar de dignidad el salario de las personas que menos cobran elevándolo hasta el 60% del salario medio estatal", ha subrayado el comunicado.

Además, han señalado que entre las principales reivindicaciones se encuentran la reducción a la jornada laboral hasta las 37,5 horas como fase previa a la consecución de las 32 horas, así como el incremento de las indemnnizaciones por despido improcedente, hasta hacerlas "realmente disuasorias".

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO-A, Trinidad Gallardo, ha advertido de que pese a la bajada del paro, "uno de los datos más dañinos" que se desprenden de la EPA es la tasa de temporalidad del 20% que mantiene a casi 600.000 personas con contrato temporal en la Comunidad Autónoma.

De esta manera, ha señalado que dichos datos "esconden una realidad laboral asentada sobre pies de barro que requiere intervención urgente".

En este sentido, Gallardo ha señalado que "uno de los datos más preocupantes y dañinos para la calidad del empleo es el aumento de la contratación a tiempo parcial"; que en este periodo se ha situado en un 13,1%.

La dirigente sindical ha afirmado que "La mejora de los datos globales de la ocupación y desempleo no debe hacernos perder de vista los desequilibrios estructurales que sufrimos en el mercado laboral andaluz". Para CCOO-A, ha añadido, "resulta prioritario abordar la eliminación de la precariedad salarial y el fin de la parcialidad involuntaria", una problemática que, tal y como ha enmarcado Gallardo, "afecta mayoritariamente a mujeres y jóvenes".

Asimismo, ha advertido de que "no podemos tolerar que el crecimiento del empleo se asiente sobre la base de la precariedad y la temporalidad".

Gallardo ha criticado que la recuperación de cifras macroeconómicas se esté realizando a costa de la calidad de vida de la clase trabajadora, consolidando un modelo de inestabilidad que impide el desarrollo de proyectos vitales a largo plazo.

Por todo ello, Trinidad Gallardo ha exigido al Gobierno andaluz "una rectificación inmediata en sus políticas de empleo". La secretaria ha reclamado así que dé "prioridad a las personas vulnerables más afectadas por el desempleo" y que abandone la autocomplacencia para poner en marcha medidas que "sobre todo incentiven la calidad en el empleo que se crea".

Por su parte, desde CSIF-A han valorado de manera positiva que Andalucía cerrase 2025 con una bajada del paro en 29.9000 personas, pero ha lamentado que el 8,17% de los hogares andaluces tenga a todos sus miembros en situación de desempleo.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha indicado que el hecho de que la cifra de parados conocida este martes sea la más baja en un cuarto trimestre desde 2007 y que desde octubre hasta el 31 de diciembre se hayan creado 14.600 nuevos puestos de trabajo con respecto al anterior, "son muy buenas noticias, pero no puede hacernos olvidar que Andalucía sigue estando en el furgón de cola en creación de empleo en todo el país".

En este sentido, Girela ha incidido en que la comunidad supera en más de 4,7 puntos la tasa de empleo nacional (14,66 frente al 9,93%, respectivamente) y hay 622.800 desempleados en Andalucía. En la recta final de 2025 la creación de empleo fue mayor en el sector privado, con 12.900 puestos de trabajo más, mientras que en el sector público se generaron 1.700 nuevos empleos, lo que "pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones reaccionen y apuesten por la creación de empleo público de calidad frente a la estacionalidad de la que lamentablemente depende en gran medida el mercado laboral andaluz", ha indicado Girela.

En este sentido, el dirigente sindical ha reclamado "políticas de empleo eficaces que permitan a las familias andaluzas afrontar el encarecimiento de la vida y que los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por el desempleo, accedan a un primer empleo con condiciones económicas aceptables que les facilite independizarse y hacer planes de futuro".

La Central sindical ha insistido en que Andalucía necesita un cambio de rumbo en su modelo productivo, diversificando la actividad económica y apostando por ámbitos como la innovación y las nuevas tecnologías.