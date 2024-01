Sindicatos valoran que Salud "por fin" cumplirá "lo acordado" al sacar la atención primaria de la orden de tarifación

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Satse, CCOO, UGT y CSIF valoran el "nuevo avance" en la retirada de la tarificación de las consultas de primaria en Andalucía porque la Consejería de Salud y Consumo "por fin está cumpliendo lo acordado" con las organizaciones sindicales, las cuales aseguran que "estarán vigilantes" con la tramitación de la modificación de la orden de 23 de febrero de 2023, a la que "han venido oponiéndose" desde su publicación.

Así se han pronunciado los sindicatos tras la publicación este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2023, una publicación que, a juicio de Satse, "viene a dar cumplimiento" a lo acordado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones sindicales en el 'Pacto para la mejora de la Atención Primaria y del modelo de Carrera Profesional del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", firmado en mayo del pasado año.

Desde Satse destacan, en declaraciones a Europa Press, que este acuerdo se produjo "gracias a meses de negociación y movilizaciones" por parte del Sindicato de Enfermería y en el que la eliminación de la posibilidad de concertar consultas de primaria "era una de las líneas rojas".

Por eso, Satse advierte de que "estará vigilante" a la tramitación de esta modificación de la orden tarifación de convenios y conciertos del SAS para que "cumpla" con todos los preceptos negociados en la Mesa Sectorial de Sanidad y asegura que "continuará oponiéndose, al igual que ha hecho siempre, a cualquier medida que suponga una privatización de servicios en la sanidad pública andaluza".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, celebra que "por fin se está cumpliendo lo acordado", al tiempo que recuerda que había dos aspectos que "habíamos exigido a la Administración y era que se retirara el precio de la consulta de atención primaria y la posibilidad de que las empresas privadas entraran en las dependencias de la sanidad pública".

"Esos dos aspectos se han retirado. Aún así, haremos alegaciones para cerrar y blindar aún más esta orden y evitar o minimizar los daños", manifiesta en declaraciones a Europa Press el secretario general.

De otro lado, el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia en UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Macías, valora que "por fin, aunque ha costado, la Consejería se haya enterado de que cualquier mención de la atención primaria en esa orden de tarifación va en contra de lo más mínimo y elemental para evitar privatizaciones" en este nivel asistencial.

"Estamos pendientes de ver el texto más en profundidad, lo recibimos ayer, pero por ahora la verdad es que no pinta mal con respecto a la atención primaria", subraya Macías, quien añade que también están valorando "qué quieren decir con ese acto único y con ese precio para ese tipo de consultas como acto único que están terminando". No obstante, añade, en declaraciones a Europa Press, que "es un poco lamentable estar durante casi un año pendientes de si eliminan o no la posibilidad de privatización de la atención primaria".

Por último, desde CSIF muestran su "alegría" por esta modificación del decreto de tarifación y destacan que fue este sindicato "el único que planteó como línea roja que debía aparecer en el acuerdo esa retirada de las consultas médicas de atención primaria para estampar nuestra firma, cosa que no hizo ni UGT ni CCOO". "Los de clase firmaron en la concertación social, junto a Moreno Bonilla y la patronal, el compromiso de mejora de la atención primaria aceptando la orden de tarifación que incluía estas consultas". Además, agregan que desde CSIF "seguimos exigiendo más medios e incentivos para atraer capital humano a las consultas médicas en primaria".