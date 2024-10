Sindicatos vuelven a la calle por el "cumplimiento" de los acuerdos pactados con el SAS y seguirán la próxima semana

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El "cumplimiento" de los acuerdos pactados entre distintas fuerzas sindicales y la Administración sanitaria andaluza por la Atención Primaria, la Carrera Profesional o la Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha centrado una nueva protesta de CSIF, CCOO-A, UGT-A y Satse este miércoles. Esta convocatoria, desarrollada en distintos centros de salud de las ocho provincias andaluzas, ha reunido a alrededor de tres mil manifestantes, según detallan fuentes del sindicato ugetista a Europa Press, si bien desde CCOO-A cifran en poco más de mil el número total.

En una nota de prensa conjunta, las organizaciones sindicales han explicado que, tras retomar las protestas la pasada semana, el SAS anunció a través de un comunicado una reunión "próximamente" con "propuestas concretas", cuya citación "no ha sido recibida" por los sindicatos. Cabe recordar que el pasado día 16 se llevaron a cabo concentraciones ante hospitales comarcales, y seguirán el próximo 30 en hospitales generales de las capitales de provincia.

Los cuatro sindicatos, que han asegurado que continuarán con el calendario de movilizaciones anunciado, consideran que la Consejería de Salud y Consumo está llevando a cabo "un incumplimiento sin precedentes", por lo que "no abandonarán las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado, ya que esta situación está perjudicando tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema". "Es urgente resolver este conflicto por el bienestar de los profesionales, usuarios y para el buen funcionamiento del sistema sanitario en Andalucía", han señalado CSIF, CCOO-A, UGT-A y Satse.

El responsable de Sanidad en CSIF-A, Victorino Girela, ha reprochado que "estos acuerdos, que contemplaban contrataciones para reforzar la atención primaria y la carrera profesional para todos los profesionales de la sanidad, que llevan más de veinte años esperándolas, deben cumplirse y, además, de forma inmediata".

"A día de hoy no tenemos absolutamente nada", ha lamentado el representante sindical, que ha asegurado que "vamos a exigir ese cumplimiento porque es muy necesario para que el sistema sanitario público en la Andalucía pueda ver la luz, porque vivimos una situación de precarización tanto en los servicios, listas de espera interminables, listas quirúrgicas a la cola del territorio profesional, y eso no podemos permitírnoslo". "Los profesionales están trabajando al límite de sus fuerzas. Solo la profesionalidad permite que el sistema no se termine de derrumbar", ha señalado.

Por su parte, Daniel Gutiérrez, de Comisiones Obreras de Andalucía, ha lamentado que "la inacción del Gobierno andaluz está llevando al deterioro de la sanidad pública andaluza, como no dejan de percibir y de denunciar los ciudadanos, los profesionales y los sindicatos". Además, ha asegurado que se están dilatando "de manera intencionada" la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados.

"Es absolutamente lamentable que sigamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos y el diálogo con esta consejera (Rocío Hernández Soto) cuando su llegada a la consejería ha sido porque su antecesora ni cumplía ni dialogaba", ha manifestado de su lado Antonio Macías, de UGT-A.

Este representante sindical ha trasladado que "sin diálogo no hay ni habrá acuerdos, ni mejoras profesionales ni asistenciales, ni cesaremos hasta conseguirlo con esta consejera o con quien sea". "La bolsa está bloqueada, de los eventuales no sabemos nada, la atención primaria es un caos, los acuerdos sin cumplir, las listas de espera creciendo, más externalizaciones que nunca, y todavía la consejera se permite el lujo de rechazar el diálogo", ha censurado Macías.

El secretario general de Satse en Andalucía, José Sánchez Gámez, ha sostenido que "todas las provincias andaluzas se están manifestando de nuevo porque la inacción de la consejera por no querer darnos respuesta es imperdonable". "Necesitamos que nos hable claro de una vez y si no es ella, el presidente (Juanma Moreno) debería de tomar medidas puesto que la sanidad está en un deterioro cada vez más en declive", ha señalado Gámez.