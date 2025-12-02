'Solidarios' entrega la dotación del Premio de Periodismo de la Fundación Aliados a la ONG Nuevo Hogar Betania

Entrega del premio de la Fundación Aliados a la ONG Nuevo Hogar Betania. - RTVA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reportaje 'Esclavas del siglo XXI', un trabajo que aborda de forma contundente la realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, emitido por 'Solidarios' de Canal Sur TV, fue reconocido el pasado 24 de noviembre con el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Aliados en su X edición, en la categoría de Televisión.

El fallo del jurado destacó la capacidad del reportaje para visibilizar la situación de mujeres que viven en condiciones de esclavitud y para exponer las dinámicas de coacción a las que son sometidas, subrayando la responsabilidad social ante esta grave vulneración de los derechos humanos. El premio fue entregado en un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, al que asistieron María Jesús Azor, editora de 'Solidarios', y Emilio Maíllo, coeditor y presentador del espacio de Canal Sur Televisión.

El programa y los autores del reportaje han decidido entregar la cuantía del premio (dotado con 3.000 euros) a la ONG Nuevo Hogar Betania, cuya misión es atender a personas en situación de exclusión social, como a los sin hogar, mujeres víctimas de tráfico de explotación sexual, o menores vulnerables, entre otros, presidida por Begoña Arana, Premio Princesa de Girona Social 2019 y Medalla de Oro Mayte Spínola a la Humanidad en 2024, ha informado la RTVA en una nota.

La entrega en metálico de este Premio de Periodismo se ha materializado en un acto este martes en la sede central de Canal Sur Radio y Televisión en la Isla de la Cartuja de Sevilla, y ha contado con la asistencia de Juande Mellado, director general de la radio y televisión andaluza; Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA; María Jesús Azor, editora de 'Solidarios'; Emilio Maíllo, coeditor y presentador del espacio de Canal Sur TV; Begoña Arana, presidenta de Nuevo Hogar Betania; y miembros del equipo del programa de Canal Sur Televisión.

Para Juande Mellado, director general de Canal Sur Radio y Televisión, "acciones como ésta de entregar la dotación económica de un premio a una ONG como Nuevo Hogar Betania, cuya misión es atender a personas en situación de exclusión social, muestran la responsabilidad social de Canal Sur". Juande Mellado también se ha referido a que es un "doble privilegio. Por un lado acercar la tarea de Nuevo Hogar Betania a la sociedad, además de su labor con mujeres víctimas de tráfico de explotación sexual, o menores vulnerables y darla a conocer; y, por otro, por la calidad humana de la plantilla de la radio y televisión pública, en este caso del programa "Solidarios", que contribuye con este gesto a hacer una sociedad mucho mejor".

Según María Jesús Azor, "llevamos 27 años haciendo periodismo social en Andalucía y la donación de este premio es para nosotros una forma de cerrar el círculo de nuestro trabajo". Una contribución doble en la visualización de la realidad social, especialmente de la población más vulnerable, tanto a través del programa como de este acto de generosidad hacia Nuevo Hogar Betania, que "centra su trabajo en luchar contra la trata y la violencia de género."

Emilio Maíllo, coeditor y presentador de 'Solidarios', mostró su satisfacción por poder contribuir, además de visibilizando esta situación, económicamente a través de la donación del premio a un proyecto de importante calado social.

Por su parte, Begoña Arana, presidenta de Nuevo Hogar Betania, ha agradecido "a Canal Sur por contribuir a dar mayor visibilidad a la labor que desarrollan en Andalucía", algo a lo que contribuye este gesto del equipo de "Solidarios". "El impacto transformador de los proyectos que desarrollamos en Betania es cada vez más importante".

Arana ha señalado que actualmente tienen presencia en ocho comunidades autónomas, con un equipo de más de doscientos profesionales en diferentes disciplinas. En Betania "contribuimos a visibilizar la situación que viven mujeres y niñas, además de proteger y garantizar la seguridad de este colectivo vulnerable, trabajando día a día en la lucha contra la explotación sexual y la violencia de género".