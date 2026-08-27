Solventada la avería en Sevilla que afectaba a la línea C5 de Cercanías y a los Media Distancia con Huelva

Imagen de recurso de un tren de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La avería en una parte de la red ferroviaria de Sevilla --en concreto, en las inmediaciones de la Cartuja--, que ha afectado a la línea C5 de Cercanías de Sevilla y a los trenes de Media Distancia entre la capital andaluza y Huelva, ha quedado solucionada, de modo que los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso habitual.

Según informa Adif en un comunicado en sus redes sociales, la incidencia registrada este jueves, 26 de agosto, ya resuelta, había provocado la interrupción de la circulación entre el Alamillo y la Bifurcación Cartuja por un problema en una maquinaria de vía durante unos trabajos programados.

Este hecho ha afectado a los trenes de la línea C5 del núcleo de cercanías de Sevilla, que han visto alterado su recorrido y han registrado algunos retrasos, y a trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla.

Por este motivo se había establecido un plan alternativo por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros. Adif había comunicado al respecto que se trabajaba para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.