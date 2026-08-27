La Junta respalda la transformación de la barriada El Pilar con 26 nuevas viviendas protegidas en Chiclana (Cádiz)

1112652.1.260.149.20260827142406 La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz durante su visita a las obras de regeneración urbana de El Pilar. A 27 de agosto de 2026 en Chiclana, Cádiz (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha visitado este jueves las obras de las 26 viviendas protegidas públicas en alquiler que se están construyendo en la barriada El Pilar de Chiclana de la Frontera (Cádiz), una actuación de regeneración urbana que moviliza cerca de 2,9 millones de euros gracias a la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno de España.

Esta actuación también permitirá sustituir 24 viviendas situadas en terrenos inundables y que presentan unas condiciones residenciales deficientes, como ha apuntado la Junta en una nota.

Rocío Díaz ha recorrido las obras que se desarrollan en la plaza de la Cerámica y la avenida Reyes Católicos junto al alcalde de Chiclana, José María Román; el secretario de la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, David Riaza; la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía, Gustavo Salas; y la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad, Carmen Sánchez.

La actuación contempla tres nuevos edificios. Dos de ellos, con ocho y once viviendas, se levantan en la plaza de la Cerámica y alcanzan ya conjuntamente cerca del 94% de ejecución. El tercer bloque, de siete viviendas y situado en la avenida Reyes Católicos, se encuentra próximo al 40%. La previsión actual es que las obras de construcción de las nuevas viviendas finalicen a finales de diciembre.

"En El Pilar no estamos simplemente construyendo viviendas nuevas. Estamos resolviendo un problema que afecta directamente a la vida de las familias y transformando una parte consolidada de Chiclana", ha destacado la consejera.

Los nuevos hogares sustituirán a 24 viviendas de propiedad particular ubicadas en la calle Tejar. Además de encontrarse en condiciones deficientes, estos inmuebles están asentados en una zona inundable.

Así, el proyecto prevé levantar primero las nuevas viviendas y acometer posteriormente la demolición de las antiguas, evitando de esta manera realojos provisionales durante el proceso.

"Esto es también hacer política de vivienda: no sólo aumentar la oferta, sino actuar en aquellos barrios donde existen problemas que requieren una respuesta y buscar soluciones que mejoren de manera directa la vida de las personas", ha señalado Rocío Díaz.

La actuación alcanza actualmente una inversión total de 2,8 millones y está cofinanciada por la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Chiclana.

En ese sentido, la consejera ha valorado la colaboración entre las tres administraciones y ha defendido que "ante el reto que tenemos hoy con la vivienda, lo importante es sumar esfuerzos y conseguir que los recursos terminen convirtiéndose en nuevas viviendas y en mejores barrios".

El proyecto de El Pilar comenzó a materializarse con la colocación de la primera piedra en marzo de 2025. La actuación se desarrolla en el marco del Área de Regeneración y Renovación Urbana de El Pilar y contempla tanto la construcción de las nuevas viviendas como la posterior demolición de los inmuebles existentes y la mejora del entorno urbano.

La actuación de El Pilar forma parte de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), un instrumento que permite intervenir de manera integral en ámbitos residenciales que requieren una transformación más profunda, combinando la renovación de viviendas con actuaciones sobre el entorno urbano.

En los últimos años, la Junta de Andalucía ha impulsado 12 ARRU en la comunidad autónoma, con actuaciones sobre 2.143 viviendas y 23,5 millones de euros en subvenciones. Tres de estas áreas se encuentran en la provincia de Cádiz, en concreto, en El Pilar, en Chiclana de la Frontera, y La Constancia y La Constancia II, ambas en Jerez de la Frontera.

De las tres, la de Chiclana es la única que permanece actualmente pendiente de culminación.

La Junta fue además "pionera" en este tipo de actuaciones de regeneración urbana, con experiencias como la de Santa Adela, en Granada, donde se entregaron 122 viviendas en diciembre de 2025.

Rocío Díaz ha señalado que estas actuaciones representan una parte importante de la política de vivienda de la Junta, asegurando que "tenemos que construir más vivienda, y lo estamos haciendo, pero también tenemos que cuidar y transformar la ciudad que ya existe".

En este sentido, el Gobierno andaluz se ha marcado como objetivo impulsar 20.000 nuevas viviendas y rehabilitar otras 22.000 en Andalucía, con la promoción de vivienda protegida y la regeneración y rehabilitación del parque existente como líneas complementarias de una misma estrategia.

Rocío Díaz ha concluido su visita agradeciendo a los vecinos de El Pilar "su paciencia y su colaboración durante todo este proceso", y ha señalado que "ellos son quienes tienen que notar de verdad el resultado de esta transformación".