'Somos socialistas, somos Andalucía', lema del primer Congreso del PSOE-A en la oposición que cerrarán Sánchez y Espadas

La cita no tendrá informe de gestión de la Ejecutiva de Susana Díaz y sí "informe político" que defenderá Férriz

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía celebrará este fin de semana su XIV Congreso Regional en Torremolinos (Málaga) que, bajo el lema 'Somos Socialistas, somos Andalucía', culminará el proceso de renovación interna que se ha traducido en la proclamación del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como nuevo secretario general, y que contará en su jornada de clausura, el próximo domingo día 7 de noviembre, con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado este martes la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en la que ha informado de aspectos relacionados con el Congreso de la federación andaluza, que comenzará formalmente el sábado día 6 y que tiene como objetivo "renovar propuestas y equipos para plantear el mejor proyecto político para Andalucía y así multiplicar la ilusión y la confianza de la ciudadanía andaluza en el PSOE", según ha apuntado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha manifestado que "los socialistas andaluces llegamos a este momento cargados de fuerza y de unidad en torno a la figura de nuestro secretario general, Juan Espadas", y tras "un intenso proceso de democracia interna que arrancó con las primarias" para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, en las que se alzó vencedor el alcalde hispalense.

"Andalucía necesita un proyecto de comunidad autónoma moderno, eficaz y sólido, que aproveche las oportunidades y que sitúe a las personas en el centro de la acción política, y los socialistas vamos a presentar un proyecto de recuperación económico y social justo, sobre todo con los más vulnerables", ha incidido la portavoz socialista, quien ha defendido que "el PSOE andaluz es el gran partido de esta tierra, el que ha conectado siempre con las aspiraciones" de Andalucía, y los andaluces van a ser "el centro" del cónclave regional de este fin de semana.

Ángeles Férriz ha detallado que unas 1.200 personas se darán cita los días 6 y 7 de noviembre en Torremolinos, un enclave "donde empezó todo" en tanto que fue donde se fundó la federación socialista andaluza hace 44 años y donde se celebró el primer congreso del PSOE-A, según ha destacado.

Ha especificado que 520 de las más de 1.200 personas que se darán cita en el congreso son delegados elegidos por las agrupaciones provinciales en los últimos días. En concreto, son 47 de Almería, 50 de Cádiz, 40 de Córdoba, 65 de Granada, 42 de Huelva, 66 de Jaén, 68 de Málaga y 100 de Sevilla, a los que se suman 24 delegados de Juventudes Socialistas y representantes de las organizaciones sectoriales, según ha agregado.

Además, "cerca de 800 personas" van a participar como invitados en este congreso en grupos de trabajo, foros, actos de encuentro, y también en el análisis y debate sobre la "Andalucía real, muy alejada de la que existe para el gobierno muy de derechas de la Junta, sin más rumbo que el autobombo y la confrontación, inútiles para la ciudadanía", según ha manifestado.

En esa línea, la portavoz socialista ha sostenido que "Andalucía necesita un proyecto de comunidad autónoma moderno, eficaz y sólido que aproveche las oportunidades y que sitúe a las personas en el centro de la acción política", y ha destacado que el PSOE andaluz lleva "meses" desarrollando un "proceso de escucha activa" con la sociedad, "aprendiendo, repensando a Andalucía, haciendo también autocrítica y con un modelo renovado de progreso justo que queremos ofrecer después de esta pandemia", porque "la recuperación social y económica tiene que ser justa, que llegue a todos los andaluces, y especialmente a aquellos sectores más vulnerables", según ha manifestado.

MONTERO Y LASTRA EN LA INAUGURACIÓN Y SÁNCHEZ EN LA CLAUSURA

El acto de inauguración del Congreso contará con las intervenciones de la ministra de Hacienda y diputada por Sevilla María Jesús Montero; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente, mientras que la clausura del domingo contará con las intervenciones de Juan Espadas y Pedro Sánchez, según ha confirmado Ángeles Férriz.

A preguntas de los periodistas sobre la posible asistencia de la ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz al Congreso, la portavoz ha comentado que "imagina que asistirá como cualquier otra persona más" a esta cita de los socialistas andaluces.

Igualmente, Férriz ha apuntado que ella misma, como coordinadora de la comisión organizadora del Congreso, presentará un "informe político" sobre la situación actual del partido, que sustituirá al habitual "informe de gestión" de la Ejecutiva saliente, que en esta cita no habrá "dadas las circunstancias en las que se encuentra el partido", según ha comentado para añadir que "no tenemos ahora mismo una dirección regional", y que el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dimitió de su cargo tras las primarias en las que Espadas se impuso a Susana Díaz.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre si los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán acudirían al Congreso, Férriz ha apuntado que "todos los socialistas andaluces están invitados" a esta cita, pero "es una decisión personal asistir o no", y en todo caso los dos citados ex secretarios generales del PSOE-A, condenados en el caso de los ERE, "no van a participar en comisiones ni tendrán un papel relevante en la inauguración ni en la clausura".

CONGRESO "ABIERTO"

Ha explicado también que el PSOE-A quiere que su congreso sea "abierto", incluso "físicamente", y por eso el espacio congresual se va a repartir en tres sedes, entre el Palacio de Congresos de Torremolinos, donde se desarrollarán las sesiones de trabajo del Plenario; el hotel Pez Espada, donde se ubican los foros de análisis y debate, y el hotel Amaragua, donde se van a reunir las comisiones de trabajo sobre la ponencia regional.

El debate sobre "el proyecto político socialista" se producirá en tres comisiones de trabajo, bajo los títulos 'Valores socialistas', 'Un cambio justo y social', 'Transformar Andalucía', y donde se debatirán las 3.035 enmiendas presentadas por parte de todas las provincias a la Ponencia Marco de este Congreso, que tiene entre sus propósitos básicos los de "reconstruir la sanidad como servicio público de calidad que necesita Andalucía, relanzar la educación pública, con más respaldo al trabajo de los docentes y con vocación de excelencia; reforzar la atención a la dependencia y a colectivos más vulnerables, apostar por el municipalismo y mejorar la financiación local", y "esencialmente el empleo", en el que se centra toda la política económica del PSOE-A para generar empleo "de calidad", según ha relatado Ángeles Férriz, que ha explicado que, en esa materia, los socialistas andaluces se centran "especialmente en la juventud, en sus inquietudes y preocupaciones".

Además, en el XIV Congreso del PSOE-A se organizarán espacios públicos de debate, o 'Ágoras', bajo los títulos 'Somos diversidad', 'Somos feminismo', 'Somos sanidad pública', 'Somos el futuro', 'Somos defensa de la Memoria Histórica', que reunirá a expertos, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y representantes de los sindicatos UGT y CCOO, entre otros participantes.

Así, entre otros, el secretario federal de Políticas Lgtbi del PSOE, Víctor Gutiérrez, participará en el ágora 'Somos diversidad'; la eurodiputada Lina Gálvez en el de 'Somos feminismo'; el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública José Martínez Olmos, en el de sanidad; el director de Políticas públicas y Relaciones Institucionales de Google España, Miguel Escasi, en el de 'Somos el futuro', y la diputada nacional y ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en el ágora de memoria histórica.