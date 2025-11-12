Los sondeos y catas realizados en el Colegio Jesús María, en Jaén, descartan la existencia de daños estructurales

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sondeos y catas realizados en el Colegio Jesús María, en Jaén capital, han descartado la existencia de daños estructurales en el edificio principal que permanece cerrado desde finales de octubre. El alumnado retomó las clases el 3 de noviembre tras ser reubicados en los cuatro edificios anexos de los que dispone el centro.

Las obras de reparación siguen su curso y se espera que el alumnado y profesorado vuelvan a su rutina con el nuevo año. Así lo ha indicado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que junto a técnicos municipales y de la empresa responsable de las obras de reparación, ha visitado el colegio donde se registró un hundimiento en un ala de sus instalaciones. Millán ha estado también acompañado por la directora del centro, Mariló Alonso, a la que se informa puntualmente de los avances en las labores de control y reparación.

El regidor ha constatado el buen ritmo al que avanzan las obras con las que se garantiza "la pronta vuelta a la normalidad" para la comunidad educativa. Asimismo, ha destacado el trabajo "sin pausa" que se hace en el colegio donde se trabaja mañana y tarde.

Por lo pronto, se ha demolido el suelo de la primera planta. "Hemos dado respuesta con rapidez al centro y a su comunidad educativa y vamos a garantizar una vuelta con todas garantías a la normalidad en el menor tiempo posible", ha dicho el regidor.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que los resultados de las catas reflejan que la solería de la planta baja apoyada sobre suelo natural motivó el hundimiento al absorber más la humedad propia del terreno en épocas de lluvias.

"En estos casos se produce un aumento de volumen de las tierras cuando están mojadas y al secarse se contraen dejando huecos que provocan este tipo de hundimientos", ha dicho Padorno.

La solución pasa por la construcción de un forjado sobre el que se reconstruirán aulas y aseos. Las catas se han realizado para analizar la capacidad portante del suelo. Se ha detectado que hay dos solerías antiguas a unos 20 y 25 centímetros de profundidad, sobre ellas se harán esta semana nuevos sondeos y se realizarán dos pruebas de penetros para asegurar la resistencia del terreno y así calcular el forjado que se va a hacer.