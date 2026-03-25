Sorprendidos in fraganti cuando robaban palés a camiones en estaciones de servicio de Loja y Huétor-Tájar, en Granada

La Guardia Civil sorprende in fraganti a tres personas mientras sustraían palés a camiones en estaciones de servicio - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a tres personas, de entre 32 y 38 años de edad, como presuntos autores de un delito continuado de hurto, que fueron sorprendidos in fraganti cuando sustraían 48 palés de madera a camiones estacionados en áreas de servicio de las localidades granadinas de Huétor Tájar y de Loja.

Según el relato de la Benemérita difundido en una nota informativa, los hechos tuvieron lugar días atrás, cuando agentes de la compañía de Loja sorprendieron in fraganti a tres varones en un área de servicio de la localidad de Huétor Tájar junto a una furgoneta estacionada paralelamente a un tráiler cargada de 48 palés.

La patrulla comprobó que 30 de ellos habían sido sustraídos de los compartimentos inferiores del camión contiguo. Asimismo, los agentes constataron que los 18 restantes habían sido sustraídos esa misma noche de otro camión estacionado en otra área de servicio de la localidad de Loja, cuyo conductor había alertado minutos antes del robo de los mismos.

Según señala la Guardia Civil, el modus operandi de los implicados consistía en actuar de forma reiterada durante las horas nocturnas, aprovechando el descanso de los camioneros para sustraer palés vacíos situados en los bajos de los camiones y remolques estacionados en áreas de servicio de diversas provincias andaluzas. Para ello, utilizaban diversas furgonetas, a las que, incluso, llegaban a manipular la numeración de las placas de matrícula.

Finalmente, los guardias civiles pusieron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja a los tres implicados, los cuales presentaban numerosos antecedentes por hechos similares. La totalidad de lo sustraído fue recuperado y entregado a sus legítimos propietarios.