'SOS Cines de Verano' dice que el alcalde de Córdoba implica a la Junta en los cines para tapar su renuncia a comprarlos

Exterior del cine de verano Fuenseca. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora 'SOS Cines de Verano' ha criticado este viernes "la última argucia" del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), consistente en "trasladar a la Junta de Andalucía la patata caliente del derecho de retracto sobre los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias" de Córdoba, para así "ocultar que renunció en su día a ejercer el derecho de compra directa, despachando a los herederos" del que fuera su propietario, Martín Cañuelo, "con una simple carta de renuncia sin haber pasado dicha decisión por la Junta de Gobierno Local".

Así, según ha argumentado la coordinadora en una nota, "si la vía del retracto a través de la Junta de Andalucía es jurídicamente viable, como defiende ahora el gobierno municipal basándose en la protección del casco histórico, resulta inadmisible que el Ayuntamiento no haya liderado esta compra desde el primer minuto".

Por tanto, "exigir ahora que sea la administración autonómica la que asuma el riesgo legal y el desembolso económico es una táctica de distracción, una cortina de humo para ganar tiempo mientras los cines permanecen cerrados otra temporada más".

Ante ello, 'SOS Cines de Verano' ha anunciado que no va a permitir "que los cines sean una patata caliente en el juego político entre administraciones", y exige "soluciones reales y definitivas", que pasan por la declaración "inmediata" de los tres cines cerrados y del cuarto y único que permanece abierto en la ciudad, el Coliseo San Andrés, como Bien de Interés Cultural (BIC); también su "compra forzosa, para que pasen a ser un bien público, y su reapertura inmediata bajo una gestión que garantice su uso cultural como cines de verano".