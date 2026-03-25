SP Group se incorpora a la Confederación de Empresarios de Córdoba como miembro asociado

Francisco Bernal y Antonio Díaz se dan la mano tras la firma del acuerdo. - CECO

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el CEO de SP Group, Francisco Bernal, han suscrito el acuerdo para la incorporación, como miembro asociado a CECO, de dicha empresa, dedicada a la fabricación de materiales para 'packaging' flexible.

Según ha informado CECO en una nota, Antonio Díaz ha resaltado "el valor de las empresas familiares con visión de futuro y su apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad, entendiendo en su momento que era un valor diferencial, adaptando producción y modelo de negocio a las necesidades del mercado".

Por su parte, Francisco Bernal, ha destacado la importancia de "profundizar en la colaboración entre empresas en estos momentos, e impulsar la actividad empresarial como garante de crecimiento y desarrollo".

SP GROUP es un referente en la fabricación de materiales para packaging flexible, lo cua hace desde cinco fábricas ubicadas estratégicamente en diferentes zonas europeas.

Desde sus inicios, en 1985, la compañía ha experimentado un gran crecimiento que la sitúa entre las empresas líderes del sector de fabricación de films (láminas y complejos) flexibles y rígidos para envasado de alimentación de gran consumo a nivel europeo. Su filosofía empresarial pasa por ofrecer la más amplia gama de soluciones personalizadas para el envasado industrial.