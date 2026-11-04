Subdelegación activa en Jaén 17 quitanieves y depósitos para 2.050 toneladas de sal por el inicio de la campaña invernal

Reunión de coordinación de la campaña de vialidad invernal - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha activado la campaña de vialidad invernal con 17 quitanieves, once depósitos y silos de sal con una capacidad total de 2.050 toneladas, además de cuatro depósitos de salmuera con 100.000 litros de capacidad.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de coordinación de la campaña de vialidad invernal 2026-2027, en la que se ha abordado el despliegue de recursos humanos, materiales y técnicos preparados para afrontar posibles incidencias por nieve, hielo o lluvias intensas en las carreteras estatales de la provincia de Jaén durante los meses de frío. Este dispositivo especial, que ya se encuentra activado, permanecerá operativo hasta el próximo 30 de abril.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones públicas para garantizar la seguridad vial y la viabilidad de las carreteras del Estado ante las inclemencias meteorológicas.

"Se trata de un trabajo necesario e imprescindible que permite clarificar los medios materiales y personales para asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidencia meteorológica que afecte a la circulación", ha dicho Fernández, que ha incidido en que estas vías son "infraestructuras esenciales para la actividad económica y los servicios básicos de la provincia".

En la reunión de trabajo han participado representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT), la Unidad de Carreteras del Estado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Ayuntamiento de Jaén, la Junta de Andalucía, la Diputación y Protección Civil.

La Red de Carreteras del Estado en la provincia de Jaén supera los 500 kilómetros de extensión. Para asegurar su correcto mantenimiento, el catálogo de medios de esta campaña dispone, además de las 17 máquinas quitanieves, de vehículos todoterreno y multiusos destinados a labores de mantenimiento, señalización y actuaciones especiales.

Asimismo, el dispositivo cuenta con once depósitos y silos de sal, a los que se suman cuatro depósitos de salmuera. Durante la pasada campaña, la Administración General del Estado empleó un total de 668 toneladas de sal y 489.000 litros de salmuera para mantener la red viaria en condiciones de seguridad.

Por otro lado, el subdelegado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los conductores para que sigan las recomendaciones de las autoridades y atiendan a los avisos de los servicios de emergencia y de la DGT, que ofrece información actualizada sobre el estado de las carreteras a través de su página web. "Una conducción prudente y bien informada es la mejor garantía para evitar riesgos", ha indicado Fernández.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proporciona avisos de fenómenos adversos a través del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Plan Meteoalerta), además de sus habituales boletines de predicción meteorológica a nivel nacional, autonómico y provincial.