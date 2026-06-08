La Subdelegación celebrará en Córdoba un encuentro sobre políticas feministas y erradicación de las violencias de género

Archivo - Edificio de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba acogerá este viernes, 12 de junio, a partir de las 10,00 horas, el encuentro-conversatorio 'Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género', una jornada de reflexión y diálogo que reunirá a representantes institucionales, juristas, académicas, profesionales y activistas comprometidas con la igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota, la inauguración correrá a cargo de la subdelegada en Córdoba, Ana López, quien dará la bienvenida a las personas asistentes antes de la presentación de la actividad por parte de la jefa de la Unidad de Violencia sobre las Mujeres, María Teresa Varón.

El encuentro, que se celebrará en la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, contará con la participación de destacadas personalidades como Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que ofrecerá la ponencia marco bajo el título 'Feminismo es Democracia', así como con diversas mesas de exposiciones centradas en la pedagogía sistémica como herramienta para trascender el patriarcado y en el valor de las trayectorias y activismos feministas como motores de transformación social.

La jornada concluirá con la intervención de Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y con un espacio de diálogo participativo entre ponentes y asistentes.

Entre los objetivos del encuentro destacan visibilizar los avances en derechos y libertades impulsados por las políticas de igualdad, reconocer la aportación de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales e institucionales, fomentar el intercambio de experiencias y reafirmar el compromiso colectivo con la erradicación de las violencias de género y de cualquier forma de discriminación.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha señalado con motivo de esta iniciativa que "reunir en Córdoba a mujeres referentes procedentes de ámbitos tan diversos como la política, la judicatura, la universidad, la salud, el activismo o la educación supone una oportunidad para poner en valor el camino recorrido y seguir impulsando políticas públicas que garanticen derechos, igualdad real y una convivencia libre de violencia y discriminación."

Con esta jornada, la institución reafirma su "compromiso con la promoción de políticas feministas, la sensibilización social y el impulso de espacios de diálogo que contribuyan a construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática".