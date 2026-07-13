Subdelegación coordina actuaciones preventivas en Granada ante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Reunión de coordinación ante el eclipse total del 12 de agosto. - SUBDELEGACIÓN EN GRANADA

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha presidido este lunes una reunión de coordinación con representantes de las administraciones y organismos implicados para avanzar en la planificación del dispositivo previsto en la provincia con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto.

Durante el encuentro se ha analizado el escenario previsto ante un fenómeno que despertará un notable interés científico y turístico y que podría conllevar un importante incremento de la movilidad de personas en la provincia.

En este contexto, se ha abordado el Plan Específico de Protección Civil, aprobado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que establece el marco común de actuación para la preparación y respuesta ante el trío de eclipses.

Entre los principales riesgos asociados al eclipse se encuentran la elevada movilidad de la población, la posible saturación de las redes de comunicaciones, el incremento del tráfico y el riesgo de incendios forestales.

El subdelegado del Gobierno ha destacado "la importancia de la planificación anticipada y de la colaboración institucional para garantizar la seguridad de la ciudadanía y garantizar una respuesta eficaz ante un fenómeno astronómico de gran relevancia que atraerá a numerosos observadores y visitantes".