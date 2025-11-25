Subdelegación en Granada acoge un festival para celebrar medio siglo de avances democráticos en España

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre el Festival Cultural 'España en Libertad', una iniciativa concebida para acercar a la ciudadanía --y de manera especial a la juventud-- una programación plural que invita a reflexionar sobre el valor de la libertad, la convivencia democrática y el papel de la cultura como espacio de encuentro.

Esta actividad forma parte del programa estatal 'España en Libertad. 50 años', que impulsa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

A través de debates estudiantiles, un videopodcast en directo, una performance de artes escénicas y dos conciertos, el festival, de acceso gratuito hasta completar aforo, propone una mirada transversal a cómo la libertad se expresa ahora en distintos ámbitos: desde los nuevos formatos de comunicación hasta las prácticas escénicas contemporáneas y la música como lenguaje generacional.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que "esta programación nace con la vocación de ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan dialogar, expresarse y participar activamente en la vida democrática a través de la cultura".

Montilla ha destacado que "la diversidad de actividades refleja la pluralidad de voces que conforman nuestra sociedad y reafirma el compromiso del Gobierno con una juventud crítica, participativa y creativa".

Asimismo, ha añadido que la Subdelegación "abre sus puertas para que las nuevas generaciones se sientan parte de las instituciones y reconozcan en ellas un lugar de encuentro y construcción colectiva".

