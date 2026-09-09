La Subdelegación en Granada celebra en cinco municipios unas jornadas sobre el impacto de la pornografía en los menores

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha inaugurado, junto al alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega, la jornada celebrada este miércoles en el municipio costero. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

SALOBREÑA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha impulsado un ciclo de cinco jornadas para abordar la exposición temprana de niños, niñas y adolescentes a contenidos pornográficos y su posible influencia en la normalización de la violencia sexual y la construcción de relaciones basadas en la desigualdad.

Bajo el título 'El impacto de la pornografía mainstream y la pornografía sintética en los menores: agresiones sexuales y normalización de la violencia sexual', la iniciativa, promovida por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, comenzó este pasado martes en Huétor Tájar y continúa en Salobreña, Dúrcal (10 de septiembre), Cuevas del Campo (21 de septiembre), finalizando en la Subdelegación del Gobierno en Granada el próximo 22 de septiembre.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha inaugurado, junto al alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega, la jornada celebrada este miércoles en el municipio, que ha contado con la ponencia del doctor en sociología y profesor titular de la Universidad de Granada Pablo Galindo Calvo y la proyección del documental 'Manadas Alfa', cocreada por el propio Galindo, seguida de un debate con los asistentes.

Montilla ha señalado que "la exposición de nuestros menores a contenidos pornográficos a edades cada vez más tempranas nos obliga a actuar desde la prevención, la educación y la sensibilización".

"No podemos dejar que Internet sea quien eduque sexualmente a nuestros jóvenes. Tenemos que proporcionarles herramientas para comprender de forma crítica lo que ven, identificar comportamientos de control, desigualdad o violencia y aprender que cualquier relación debe construirse sobre el consentimiento y el respeto. Proteger a la infancia frente a los riesgos de los entornos digitales es también una forma de prevenir la violencia contra las mujeres", ha afirmado.

El alcalde de Salobreña ha puesto en valor la celebración de esta jornada en el municipio y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la prevención de cualquier forma de violencia machista.

"Desde Salobreña apostamos por la máxima cooperación y colaboración con todas las iniciativas que permitan erradicar la violencia y, sobre todo, formar a nuestros jóvenes en el camino adecuado. Vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica, en la que nuestros menores tienen acceso a una enorme cantidad de información, pero precisamente por eso es fundamental reforzar la educación, la formación y el acompañamiento de las familias y de los profesionales", ha señalado.

Durante las jornadas se aborda el acceso cada vez más temprano de los menores a contenidos pornográficos y los riesgos asociados a su consumo sin una adecuada educación afectivo-sexual, con especial atención a la reproducción de estereotipos sexistas, la cosificación de las mujeres y la normalización de comportamientos de desigualdad y violencia sexual.

La iniciativa se enmarca en las políticas del Gobierno de España para prevenir y proteger a la infancia frente a la violencia. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia 2023-2030 establecen un enfoque integral y preventivo para garantizar entornos seguros y combatir cualquier forma de violencia, incluida la sexual y digital.

Además, en 2025, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorporó medidas específicas para prevenir la exposición temprana a la pornografía, fomentar la educación afectivo-sexual y proteger a menores frente a contenidos digitales perjudiciales.

"Estamos ante un reto que no es únicamente tecnológico, sino también social y educativo", ha señalado Montilla. "La respuesta pasa por proteger a los menores, pero también por enseñarles a relacionarse desde la igualdad, a reconocer el consentimiento y a rechazar cualquier forma de violencia", ha agregado.